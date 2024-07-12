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“行走的思政课——追寻周恩来的红色足迹”研学班顺利结业

2024年07月12日08:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月12日电  近日，以“传承红色精神，勇担强国使命”为主题的“行走的思政课——追寻周恩来的红色足迹”研学班结业式在中国传媒大学举办。

记者了解到，本次研学活动由周恩来纪念地管理局和中国传媒大学政府与公共事务学院联合推出，学期10天。研学班学员由中国传媒大学政府与公共事务学院遴选，7月1日从淮安启程，赴南昌、遵义、天津、北京等五地开展红色精神研学之旅，探寻一代伟人周恩来出生成长、求学求索、革命实践的光辉历程。

“行走的思政课——追寻周恩来的红色足迹”研学班结业式举行。中国传媒大学供图 王昊苏摄

“行走的思政课——追寻周恩来的红色足迹”研学班结业式举行。中国传媒大学供图 王昊苏摄

会上，研学班学员代表朱伟榕表示，这次红色足迹寻访活动，在自己心灵深处种下了坚定信仰的种子。这些种子，将会在未来学习工作中不断生根发芽、茁壮成长。

活动还向研学途经的周恩来红色足迹地高校大学生发起倡议，倡议广大学生以周恩来等老一辈革命家为榜样，厚植爱国情怀，赓续红色血脉，坚定“强国一代”的青年使命，在新时代凝聚起磅礴的青春力量。（王鑫 李子权）

(责编：崔競文、刘凡)

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