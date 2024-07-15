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91岁老教授手书！坚持手写18年的录取通知书有新变化

2024年07月15日14:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月15日电 今天上午，陕西师范大学举行2024年毛笔手写录取通知书开笔仪式。数十位退休老教师、书法家、在职教师等共同为5200余名2024级新生书写录取通知书，其中最年长的老教授已91岁高龄。

陕西师范大学毛笔手写录取通知书现场。校方供图

陕西师范大学毛笔手写录取通知书现场。校方供图

陕西师范大学校长游旭群表示，毛笔手写录取通知书，陕西师范大学坚持了18年。每一封录取通知书，都蕴含着对即将踏入陕师大校门的学子们的深情祝福与殷切期盼。笔墨挥洒间，饱蘸树人之志，一撇一捺中，蕴含师者仁心。

陕西师范大学毛笔手写录取通知书现场。校方供图

陕西师范大学毛笔手写录取通知书现场。校方供图

记者了解到，18年来，陕西师范大学持续对手写录取通知书进行改良创新。今年的通知书在设计和工艺方面都进行了升级。通知书采用传统书画装裱技艺，封面与内页二者合一，既解决了宣纸不易保存的问题，又使得录取通知书浑然一体，更具韵味，是一幅独立、完整、古朴、自然的书法作品。

珍藏版通知书白底洒金的封面简约美观、主题突出，“录取通知书”五个字由红金烫就；封底上书学校学风“抱道不曲 拥书自雄”，倡导广大师生追求真理、探求真知，修身立学，学以致用。报到版通知书则以长安校区的俯瞰图为背景，该作品由学校美术学院教授江锦世创作，运用中国传统绘画笔法，浓墨晕染，淡彩勾勒，展现了师大校园的风貌。

陕西师范大学2024年录取通知书样本。校方供图

陕西师范大学2024年录取通知书样本。校方供图

文案：李依环、实习生赵雪祺

摄像：钱广

视频剪辑：刘蕊

(责编：郝孟佳、熊旭)

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