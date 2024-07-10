中南大学党委书记 易红

教师强则教育强，教育强则国家强。打造一支高素质专业化的教师队伍，是建设教育强国最重要的基础工作。2023年9月，习近平总书记致信全国优秀教师代表，提出了中国特有的教育家精神，为推进新时代教师队伍建设指明了前进方向、提供了根本遵循。中南大学深入认识和深刻把握教育家精神的丰富内涵和实践要求，紧密围绕贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，在回答“教育强国、中南何为”时代命题中弘扬践行教育家精神，以一流教师队伍建设引领特色鲜明的世界一流大学建设。

弘扬教育家精神，要在深刻感悟思想伟力上先行。从“四有”好老师、“四个引路人”、“经师”与“人师”的统一者到成为“大先生”，再到中国特有的教育家精神，习近平总书记的系列重要论述，为广大教师成长提供了源源不断的精神动力和思想养分。高校要把加强党的创新理论武装作为教师队伍建设的第一要求，大力推动教育家精神入脑入心、落地见效。中南大学深入挖掘践行教育家精神元素，多形式多渠道抓好学习宣传，构建学校党委、机关部门、学院、党支部“四级宣讲”体系；将教育家精神作为新进教师、海外归国教师、研究生导师等各类培训班次的必修课，实现教师全覆盖；将教育家精神的丰富内涵与实践要求细分为12个主题，定期在媒体矩阵平台上发布宣传阐释文章，推动学习宣传常态化长效化；推出“致敬中南良师”“中南师范”“中南师心”“中南师言”等专栏，选树典型50人，开展报告会10场，编演“中南故事”“院士报国梦”等系列舞台剧，1万余人次参加有关活动。

弘扬教育家精神，要在服务经济社会发展上着力。高校教师是科技创新的生力军，在实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略中发挥着重要作用，高校要教育引导教师在“勤学笃行、求是创新”中，把教育家精神转化为科技报国的生动实践。2013年11月4日，习近平总书记考察中南大学时，明确要求学校“面向经济建设主战场，面向民生建设大领域，加强科学研究工作，加大科技创新力度，努力形成更多更先进的创新成果”。学校深入贯彻习近平总书记重要指示精神，强化以教育家精神为引领，引导教师紧盯国家重大战略需求，聚焦“四个面向”，为高水平科技自立自强贡献更大力量：坚持顶层战略牵引、重大任务带动、基础能力支撑，组建若干团队，把优秀教师放在重大原创成果和“卡脖子”技术攻关的时代舞台上历练，在资源高效开发利用、高新材料、高速列车气动性能等领域取得不断突破，2013年以来获国家科学技术奖45项；大力推动教师把论文写在祖国大地上，建立健全“综合管理+战略研究+转化运营+信息服务”“四位一体”知识产权服务体系，助推教师以更多创新成果服务于发展新质生产力，2013年以来学校单项合同金额过亿元的成果转化达到13项，获中国专利金奖3项。

弘扬教育家精神，要在落实立德树人根本任务上固本。高校要教育引导教师牢记为党育人、为国育才的初心使命，培养担当民族复兴大任的时代新人。中南大学始终坚持师德师风第一标准，建立“党建引领、日常涵养、典型选树、师生共育”师德涵育体系，明确责任落实，出台12项制度，引导教师以德立身、以德立学、以德施教；聚焦学生成长成才，系统部署人才培养从重规模向重质量发展，推动教师更加注重学生“发现问题、分析问题、解决问题”能力素养提升，修订培养方案、重塑课程体系，突出通识教育与个性化培养，提升教学技能和水平，大力实施课程思政，发挥专业育人作用，确保广大教师做好学生学习成长的引路人；坚持以教学科研并重的标准建设教师队伍，成立教师教学发展中心，多举措帮助教师涵养终身学习习惯，拓宽知识领域、完善知识体系，以精湛的学识、深厚的素养、前沿的视野，为学生成长持续不断提供源头活水。

弘扬教育家精神，要在组织领导保障上谋实。教育家精神落细落地，必须坚持正确的政治方向，不断深化新时代教师队伍建设改革创新。中南大学严格落实党管人才原则，校党委常委会定期研究部署相关工作，充分发挥党委人才工作领导小组和人才工作委员会作用，不断完善“党委统一领导、党政齐抓共管、部门合力推进、学院主体落实、全校广泛参与”的机制，把弘扬教育家精神贯穿教师队伍建设全链条。健全教师评价机制，修订专业技术职务评聘、新进教师和博士生导师遴选等系列制度，坚持“破五唯”与“立新标”并举，构建“师德第一标准、教学实绩为要、科研质量为基、社会服务水平为重”综合评价体系，把教育家精神要求转化为落地举措。营造尊师重教的浓厚氛围，严格落实专家联系制度，在教师节等重要时间节点开展座谈会、走访慰问，建立教师荣誉制度、入职仪式和荣休仪式制度；依托学术委员会、教授委员会，充分发挥教师在学校治理中的作用；提升教师服务供给效能，积极推动解决教师子女教育、医疗保健等实际问题，让广大教师安心从教、精心从教。

(责编：李昉、熊旭)