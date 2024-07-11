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我国首个评价学生运动能力的国家标准发布

2024年07月11日08:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月11日电 （记者孙竞）10日，中国学生运动能力等级标准研究成果推介会在京举行。中国教育科学研究院研究员于素梅牵头研制、教育部组织申报的《足球课程学生运动能力测评规范》等22项国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布。这是我国首个用于评价学生运动能力的国家标准。

据介绍，这套标准包含1个基本运动能力和21个专项运动能力，专项运动能力国家标准项目由足球、乒乓球、羽毛球、篮球、软式棒垒球、滑板、健美操、滑雪、排球、滑冰、排舞、田径、体操、游泳、五体球、中国式摔跤、跳绳、轮滑、武术、网球、蹦床组成。每项标准都划分为六个等级且逐级进阶提升。

记者注意到，根据各专项运动特点，设立的评价指标有所不同。如球类运动主要通过单个技能、组合技能、比赛进行评价，武术、健美操等主要通过单个动作、成套动作进行评价等，还有的如游泳、滑冰通过单个技能、组合技能、竞速进行评价。

教育部体育卫生与艺术教育司一级巡视员郝风林表示，该套标准的发布填补了我国学校体育教育教学标准化发展的空白。强化体育标准化建设将对深化体育课程教学改革、促进学校体育高质量发展提供有力支撑。

(责编：李依环、熊旭)

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