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“汉语桥”全球外国人汉语大会“故事会”举办

用中文讲述动人故事

于 荷
2024年07月05日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2024“汉语桥”全球外国人汉语大会“故事会”选手在比赛中。

　　2024“汉语桥”全球外国人汉语大会“故事会”选手在比赛中。

　　2024“汉语桥”全球外国人汉语大会“故事会”选手在展示才艺。

　　来自埃及的沙地以脱口秀的方式，绘声绘色地讲述了自己在中国生活的难忘瞬间；来自俄罗斯的罗杰通过原创说唱用东北方言介绍东北……日前，由教育部中外语言交流合作中心主办、张家界市人民政府、中文联盟承办的2024“汉语桥”全球外国人汉语大会“故事会”（以下简称“故事会”）决赛在湖南省张家界市举行。

　　

　　分享与中国的故事

　　作为“汉语桥”全球外国人汉语大会的子项目，今年的“故事会”创新比赛形式，鼓励选手以TED演说、脱口秀、情景演绎等多种形式讲述自己的故事。比赛历时4个月，包括预赛、复赛、决赛3个阶段。预赛阶段采取线上+线下的方式进行，不仅在线上征集参赛作品，还首次设立华东、华北、西北三大线下预赛区，共吸引来自89个国家的966名选手参与。

　　在决赛之前，来自37个国家的49名选手齐聚张家界，在“故事会”复赛中各展风采，他们用流利的中文分享了自己与中国的精彩故事，用真挚的情感表达了对中文和中国的热爱。

　　“我家与中国的情缘，是一个跨世纪的故事，它承载着我们整个家族的荣耀和记忆。”来自阿尔巴尼亚的选手罗以目前就读于北京理工大学。她的两位叔叔都曾到中国留学，在他们的影响下，罗以从小便对中国充满向往。她分享了自己在家人的鼓励和支持下，来到中国学习、生活的美好经历。“我现在非常满足和幸福，我延续了家族和中国的缘分。”

　　来自美国的岳玫瑰已经在中国生活22年。年轻时在家乡的一次意外令她差点失去一条腿，她至今经受着病痛的折磨。岳玫瑰通过分享自己多年来在中国的就医经历，让大家感受到中国医疗水平的飞速发展。

　　来自印度尼西亚的许斐雅分享了自己在浙江丽水的支教经历，那些回忆温暖而难忘。支教期间，班上学生的童年经历让她感同身受，那些相似的经历拉近了她和学生之间的距离。在许斐雅的鼓励和帮助下，孩子们不仅收获了知识，也变得更加开朗。

　　8岁的乌克兰小姑娘纳思佳给评委和观众留下了深刻印象。她一上场就用标准的中文向各位选手问候，还和大家分享了自己作为一个外国人在中国的求学经历，打动了现场观众。

　　用音乐增进交流

　　音乐作为一种无国界语言，也是选手们故事灵感的来源。出于对中国传统名曲《赛马》的喜爱，来自波兰的刘艾琳不惧挑战，选择学习中国传统乐器二胡。在比赛现场，她跟大家分享了在中国留学期间学习二胡的经历。

　　来自韩国的申文燮则讲述了自己组建国际合唱团的故事。他以音乐为媒，组织深圳大学的中外学生共同创作、演绎多首音乐作品，其中原创音乐《冰雪之望》被教育部留学服务中心选作了北京2022年冬奥会的献礼曲目。

　　2010年，申文燮跟随家人来到深圳。“刚来中国时，我一句中文都不会讲，后来，在老师和同学们的帮助下，我慢慢学会了中文。一转眼，10多年的时光就过去了。”申文夑说。

　　2016年，正在深圳大学就读的申文夑组建了深圳大学国际合唱团。该合唱团由来自世界各地的留学生和部分中国学生组成，刚开始只有10名来华留学生，短短2年，团员增加了很多名。“团队发展很快，演出也很多。比如，深圳的一些单位会邀请我们参加社区活动和交流。”申文燮说。

　　2020年，申文夑还发起来自世界各地的来华留学生云端合唱项目——成立留学中国“云”合唱团。合唱团不仅有来自深圳大学的来华留学生，也有来自其他中国高校的来华留学生。“音乐是心灵的桥梁。我们致力于将中国音乐的精华，通过和声这一艺术形式，传递给世界。我们也希望通过合唱团，增进世界对中国的了解。”申文夑说。

　　展示中文能力的舞台

　　最终，经过层层选拔，共有10名选手成功晋级决赛。

　　决赛现场，选手们围绕“双向奔赴”“共同成长”“爱心传递”等关键词即兴讲述——来自泰国的古力生动演绎了泰国农民采摘榴莲的场景，来自蒙古国的彩文讲述了自己在中文学习中的趣事囧事，来自亚美尼亚的埃里克向大家分享了诗词中的中国，来自印度尼西亚的许斐雅追忆自己和奶奶之间深厚的感情，来自塞尔维亚的叶琳娜讲述了自己和中国的不解情缘。经过两轮精彩纷呈的比拼，最终，沙地摘得2024年“汉语桥”全球外国人汉语大会“故事会”桂冠。

　　在本届“故事会”比赛中，沙地描述了自己第一次吃火锅的尴尬经历、与中国老爷爷之间的友爱互动，以及他对“共同成长”一词的理解和演绎。沙地的讲述充满乐趣，加上肢体语言的配合，充满感染力，赢得了在场观众的阵阵掌声。

　　相关专家表示，“故事会”不仅为海外中文学习者提供了一个展示中文能力的舞台，也让他们在比赛中结识了志同道合的朋友，并更加热爱中文和中国文化。他们表示，将继续用中文向世界讲好中国故事，在中国与世界各国青年之间架起一座相互学习、传递友谊的桥梁。

　　在“故事会”这个舞台上，来自世界各地的选手用中文抒发对中国的情感，也希望自己为世界了解中国贡献一份力量。未来能继续用中文讲述动人故事，把中文的美妙传递给更多的人——这是他们共同的愿望。

　　（本文配图均由中外语言交流合作中心提供）

(责编：李昉、李依环)

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