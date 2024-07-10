华中科技大学党委书记 张广军

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。党的十八大以来，习近平总书记高度重视教师队伍建设，强调把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓，作出了一系列重要指示批示，对教师队伍建设提出殷切希望和全面要求。2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出了中国特有的教育家精神，从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求6个方面，深刻阐述了其丰富内涵和实践要求，为新时代教师队伍建设指明了前进方向。华中科技大学党委深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领会教育家精神的科学内涵和时代价值，将加强党的建设作为重要依托，以高质量党建推动教育家精神落地见效。

充分发挥高校党委在弘扬教育家精神中的引领作用。坚持党的全面领导，是关系“为谁培养人”的基本前提，是加强新时代教师队伍建设的政治保障。高校党委只有充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，只有深刻领会习近平总书记关于教育的重要论述，才能深刻把握教育家精神的丰富内涵，才能建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。华中科技大学自诞生之日起，始终与党的事业同向同行、与国家发展同频共振。学校党委从战略和全局高度深刻认识教师工作的极端重要性，充分发挥党委在教师队伍建设中管方向、谋大局、抓关键的作用，充分发挥教育家精神在新时代教师队伍建设中的引领作用。一是坚持顶层设计，不断完善党委集中统一领导、党政齐抓共管、教师工作部门统筹协调、各部门履职尽责、院系党组织推动落实的大教师工作格局，制定一系列重要文件，将教育家精神落实到教师队伍建设的全过程。二是坚持党管人才，切实把党管人才的体制优势转化为引才、育才、爱才的具体实践，将构筑人才高地同弘扬教育家精神贯通融合，用教育家精神的价值内涵驱动人才发展。三是坚持思想引领，以“新时代党旗领航工程”为载体，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动理想信念教育常态化制度化，持续开展弘扬教育家精神系列活动，以教育家精神长志气、强骨气、增底气。

充分发挥基层党组织在传承教育家精神中的凝聚作用。党的基层组织是党的肌体的“神经末梢”，是干事创业的战斗堡垒，是凝聚人心的“强磁场”。基层党组织担负着推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的重要责任，也是传承教育家精神、锻造一流教师队伍的有效载体。华中科技大学党委不断在巩固好、发展好、发挥好党的组织优势上下功夫，通过基层党组织强化政治引领，聚焦强基固本，把传承教育家精神作为贯穿高校基层党组织工作的主题主线，以高质量党建推动基层党组织形成弘扬践行教育家精神的强大凝聚力、向心力和战斗力。一是不断完善党建工作三级联动体系，打造二级单位党组织负责人领头队伍、教职工党支部书记骨干队伍、教师党员重点队伍，通过构建“头雁”“强雁”“群雁”3支队伍，形成有力有效的关键支撑，扎实推动教育家精神落地生根。二是坚持围绕立德树人根本任务抓党建，大力推动党建工作与教育教学、科学研究、服务管理等业务工作深度融合，让党旗在践行教育家精神一线高高飘扬。三是发挥教师党支部战斗堡垒作用，总结一批可复制、可推广的教师党建经验，培育一批“标杆院系”、“样板支部”、“双带头人”工作室等教师党建品牌，让教育家精神在基层党组织和优秀团队中结出硕果。近年来，学校已有4个院级党组织获批“全国党建工作标杆院系”，8个基层党支部获批“全国党建工作样板支部”，2个教师党支部获批全国“双带头人”教师党支部书记工作室。

充分发挥教师党员在践行教育家精神中的示范作用。新时代教育事业的蓬勃发展离不开教师的实际行动，教师党员是教师群体中的先进分子，是教师队伍中最重要的一支力量。华中科技大学党委深刻认识并充分发挥党员的先锋模范作用，将其作为引领广大教师自觉践行教育家精神的现实之需，作为激发教师树立“躬耕教坛、强国有我”志向和抱负的必要之举。一是深入挖掘本校的教育家故事。在学校70余年的发展历程中，老一辈教育家如朱九思、杨叔子、裘法祖、张培刚等“大先生”执着于教书育人、致力于培根铸魂，是师生为学、为事、为人的示范，他们的故事成为学校宝贵的精神财富。二是加大对教师“身边榜样”的选树力度。持续开展“好老师群星计划”。近年来，学校涌现出了全国道德模范、全国优秀共产党员、全国优秀教育工作者崔崑，全国“最美教师”、“荆楚好老师”熊有伦，全国教书育人楷模胡豫等一批教师楷模，也产生了“中国青年五四奖章”获得者尹海帆、中国青年科技奖获得者陈蓉等一批优秀青年党员，为广大教师树立了标杆模范。三是大力宣传教师队伍中的先进事迹。学校依托全媒体传播矩阵开展全方位、立体化、多层次、浸润式传播，用身边事激励广大教师争做教育家精神的自觉践行者。

(责编：李昉、熊旭)