人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

国科大发出2024年首封本科录取通知书

2024年07月12日10:56 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月12日电 （记者郝孟佳）11日下午，来自北京市第八中学的高考生柯旭，从中国科学院大学数学科学学院副院长、北京招生组副组长郭田德手中接过了录取通知书。这是中国科学院大学2024年送出的首封本科生录取通知书。

国科大2024年本科生录取通知书。校方供图

国科大2024年本科生录取通知书。校方供图

随这份录取通知书一起送出的，是一份跨越时空的特殊礼物：一幅刻有专属编号的《强国之魂》限量版不锈钢版画。该画作以23位“两弹一星”元勋群像为创作题材，追寻老一辈科学家热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于登攀的“两弹一星”精神。

据了解，收藏于国科大科学与艺术大楼的《强国之魂》不锈钢版画原件，恰镌刻着收藏编号3886号。今年，国科大将从编号3887号起为每位本科新生送上专属编号的不锈钢版画。

《强国之魂》限量版不锈钢版画

《强国之魂》限量版不锈钢版画。校方供图

“收到录取通知书时，我的心情或许只能用受宠若惊来形容。”柯旭表示，录取通知书于他而言，是一份肯定、也是一份期许。“我们过去的努力得到认可，成为了国科大的‘入场券’，而我们今天将承载着中国科学院前辈艰苦奋斗的光辉历史，谱写国科大这所年轻学校未来的新篇章。”

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部