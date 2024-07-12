人民网北京7月12日电 （记者郝孟佳）11日下午，来自北京市第八中学的高考生柯旭，从中国科学院大学数学科学学院副院长、北京招生组副组长郭田德手中接过了录取通知书。这是中国科学院大学2024年送出的首封本科生录取通知书。

国科大2024年本科生录取通知书。校方供图

随这份录取通知书一起送出的，是一份跨越时空的特殊礼物：一幅刻有专属编号的《强国之魂》限量版不锈钢版画。该画作以23位“两弹一星”元勋群像为创作题材，追寻老一辈科学家热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于登攀的“两弹一星”精神。

据了解，收藏于国科大科学与艺术大楼的《强国之魂》不锈钢版画原件，恰镌刻着收藏编号3886号。今年，国科大将从编号3887号起为每位本科新生送上专属编号的不锈钢版画。

《强国之魂》限量版不锈钢版画。校方供图

“收到录取通知书时，我的心情或许只能用受宠若惊来形容。”柯旭表示，录取通知书于他而言，是一份肯定、也是一份期许。“我们过去的努力得到认可，成为了国科大的‘入场券’，而我们今天将承载着中国科学院前辈艰苦奋斗的光辉历史，谱写国科大这所年轻学校未来的新篇章。”

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