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工信部直属高校学子共赴之江小学开展科普实践——

组图：普及科学知识 激发科学梦想

2024年07月10日14:19 | 来源：人民网-教育频道
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工信部直属高校学子共赴之江小学开展科普实践。校方供图
工信部直属高校学子共赴之江小学开展科普实践。校方供图
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人民网北京7月10日电 （记者李依环）近日，北京航空航天大学发起并联合哈尔滨工业大学、北京理工大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学等高校，共同在四川省南充市嘉陵区之江小学举办“翱翔科创梦，携手向未来”科普实践活动，近30名部属高校学生为之江小学的小学生送来航空、航天等科普课程，普及科学知识，激发科学梦想。

活动期间，7所工信部部属高校团委分别向嘉陵区之江小学授牌“学生社会实践基地”，未来将通过社会实践、科普支教等形式长期支持之江小学发展。北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学等5家高校出版社联合向之江小学捐赠图书1600册，用书籍传递智慧，以书香陪伴青少年成长成才。

详解探月工程知识，引领学生们勇敢探索宇宙；用VR眼镜带领孩子们体会到与虚拟现实交互的乐趣；介绍飞行器飞行原理、航空飞行科普小知识……当天，来自各校的“科普讲师”们分别为之江小学的同学们进行了理论科普。

在实践授课环节中，“科普讲师”指导同学们制作水火箭、反冲小车、小型动画放映机，并共同组装航模、船模等，孩子们集思广益，动手配合，在探究中拓宽视野，在实践中培养能力。（李依环、张迎晨、张瀚凝）

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