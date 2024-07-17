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智能时代，语文教育有哪些变与不变？

2024年07月17日10:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月17日电 （记者李依环）“阅读是语文教学的牛鼻子。教师多阅读、善阅读，就能应对未来语文教育的各种挑战；学生会阅读、喜欢阅读，就能成长为新时代的建设者和接班人。”在日前举办的第五届未名语文教育论坛上，教育部统编本中小学语文教科书总主编温儒敏谈到。

论坛上，北京大学教育学院党委书记张晓黎，北京大学中文系教授、语文教育研究所所长汪锋，人民教育出版社副总编辑、统编语文教材分册主编朱于国，北京第一实验学校校长李希贵等专家聚焦主题进行了深入分享。

“智能时代的到来，为语文教育提供了丰富的资源和手段，全新技术的应用使得语文教学更加生动、高效、个性化。然而，我们也必须清醒地看到，智能技术的普及也可能带来一系列挑战。”对于语文教学的新挑战，张晓黎认为，要关注如何避免技术的过度干预，发挥教师的育人作用；如何在丰富的信息支持下，培养学生的批判性思维和创新能力；如何在技术快速迭代中，保持教育的人文温度和深度等。

在《智能时代的语文教育》报告中，朱于国深入探讨了人工智能对语文教育带来的深刻变革、影响及应对策略。他提出，未来语文教育应强化信息筛选与评估能力、群组阅读培养整合思维、整本书阅读提升世界观建构、个性化表达能力培养等。

对于语文教学的新要求，李希贵从多途径、多角度探讨了如何为学生打开更多认识世界的窗口，拓宽学生认知边界。他认为，第一，在刷屏时代要重视读图教育，启发学生多元视角；第二，要建立文本与现实世界的联系，增强学生批判思维能力；第三，要注重学科间的联系，培养跨学科的思考能力。

智能时代，语文教育如何面向未来？汪锋表示，语文的根本属性，是以恰当的手段准确传达信息并完成交际合作。不管环境如何变化，语文教育都要坚守初心和根本。在智能时代“人—机—机—人”交际模式下，语文教育要敏锐洞察交际要素变化以及随之产生的新机制，研究、思考如何顺势而为，就能真正面向未来。

据悉，未名语文教育论坛已持续举办五届。本届论坛由北京大学语文教育研究所、北京大学教育学院主办。会上，人民教育出版社编审、中国语文教育蓝皮书编委会主任顾之川介绍了第三部《中国语文教育蓝皮书》相关经验成果。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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