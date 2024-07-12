原标题：精指导 拓岗位 调专业

“学校定期举办大型招聘会，我在班级群看到了国家能源集团的宣讲会消息，就赶来投递简历，现在已经顺利签约啦！”日前，刚参加完一场企业招聘宣讲会的兰州交通大学2024届本科毕业生王鹏云说。

近年来，甘肃省不断优化完善学生就业创业工作体系，各高校不断拓展岗位资源，采取多种措施保障应届生就业。

创新帮扶促进就业

“讲课时要条理清晰，让学生能参与到你的课堂中……”日前，在西北师范大学“向阳而生”辅导员名师工作室里，心理学院团委书记郭琦正给毕业生们讲解教师应聘时试课的注意事项。

该工作室是甘肃省首批高校辅导员名师工作室之一，对学生的就业帮扶是其工作重点。“工作室对不同年级学生进行差异化指导，对大一学生着重帮助其进行职业生涯规划，对大四学生则开设就业指导课。”郭琦说。在工作室的帮助下，应用心理学专业2024届毕业生韦力娟早早确定了求职目标，毕业后如愿成为新疆库尔勒市华山中学的一名教师。

工作室不远处，一场网络直播正在有条不紊地进行。“欢迎大家来到直播间，这款酥油口红是我们研发的专利产品。”这是西北师范大学“雅克玛儿”团队工作的日常，团队负责人李俊宏是化学化工学院2023级研究生。

“大二时我决定创业，学校在创新创业项目资金帮扶、展销会推介等方面都给了我很大帮助，而且学校还免费提供办公场地，为团队减轻了很多压力。”李俊宏说。在团队的努力和学校的扶持下，他创立的品牌的知名度不断提升，现已销往全国各地。

支持大学生创新创业是促进毕业生高质量就业的重要举措。据了解，2024年西北师范大学投入140多万元用于资助全校创新创业项目开展。

校企联动开拓岗位

走进兰州资源环境职业技术大学地质与珠宝学院，教室里学生们正在埋头设计珠宝配饰，这是学校开设的现代学徒制“订单班”，由学校和企业共同培养，学生可以零距离接触用人单位，为就业打好坚实基础，让学生实现“入校即入职，毕业即就业”。

随着产教融合不断深化，为企业“量身”培养人才的模式受到了诸多高校的青睐，校企合作“订单班”已成为高校保障学生稳定就业的有效实践。兰州石化职业技术大学采用“现代学徒制班”方式实现学生和企业的精准对接。“每个年级都会成立‘现代学徒制班’，目前学院已与6家对口企业合作，开设‘现代学徒制班’8个。”学校机械工程学院党总支书记王宇飞说。

2021年兰州石化职业技术大学与镇海石化建安工程有限公司合作招生，开设“焊接技术与自动化镇海建安班”。自成立以来，这一“现代学徒制班”共招生162人，目前有近百名毕业生在该公司就业。

如何扩宽毕业生的就业渠道？兰州交通大学结合毕业生就业意向，针对重点单位主动访企拓岗。今年以来，该校领导深入走访了中国国家铁路集团有限公司、中铁一局集团有限公司等企业，为毕业生提供更多就业机会。

紧盯市场调整专业

市场是就业的风向标，高校的人才培养只有符合市场需求，才能推动学生高质量就业。

在国家制造业高端化、智能化、绿色化的发展趋势下，兰州石化职业技术大学为适应产业发展，不断调整专业设置。2021年，学校机械工程学院停招模具设计与制造专业，同时增设机电一体化技术、机械制造及自动化专业，因为智能制造行业的迅猛发展又增设智能制造工程技术本科专业。为促进学生和就业岗位的精准匹配，该校征求多方建议，由学校、专业建设指导委员会和企业联合制定人才培养方案，以保证开设课程的合理性和前瞻性。“专业要紧盯产业，根据市场定位随时做出调整。”兰州石化职业技术大学副校长程小红表示。

通过不断跟随市场需求即时调整专业，甘肃省高校力求将专业建在产业链上，为用人单位培养真正对岗、对路的专业型人才。白哲是兰州石化职业技术大学的一名大三学生，作为新增设的智能制造工程技术（化工装备技术）专业的第一批本科生，他在填报志愿时对这一专业进行了详细了解。“入校后老师为我们细致讲解了本专业的课程设置和就业方向，在后来的实操中我明显感觉到智能制造技术对于化工行业的促进作用。我们所学习的理论和参加的实践活动也是与企业现实需求紧密结合的。”目前，白哲已顺利签约浙江石油化工有限公司，不久后将前往该公司定岗实习和就业。

据悉，截至今年5月底，甘肃省开展就业指导活动近6000场次，参加人次超过56.63万；举办省级职业规划大赛，帮助近10万名学子增强职业规划意识，提升就业能力。

（记者 王冰雅 宋喜群 通讯员 姚 珂）

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