原标题：我国科学家发现新型高温超导体

超导体因巨大应用潜力备受关注，寻找新型高温超导体是科学界孜孜以求的目标。记者18日从复旦大学获悉，该校物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性，其超导体积分数达到86%，这意味着又一新型高温超导体被发现。该研究成果于北京时间7月17日晚发表于最新一期《自然》。

“高温超导研究的突破大多由实验特别是新超导体的发现驱动，迄今为止还有很多现有理论无法完全解释的现象。”赵俊介绍，“镍氧化物单晶样品的生长条件十分苛刻，需要在特定的高氧压的环境中，保持高温和尖锐的温度梯度，才能实现单晶样品的稳定生长。由于成相的氧压窗口很小，因此容易出现多种成分的镍氧化物层状共生的现象，且生长过程中极易出现大量顶点氧位置的缺陷，这可能是镍氧化物超导含量低的原因。”

该团队利用高压光学浮区技术生长了大批样品，最终成功合成了纯相三层镍氧化物单晶样品。团队还开展了一系列中子衍射和X射线衍射测量，精确测定了材料的晶格结构和氧原子坐标及含量，发现其中几乎没有顶点氧缺陷。

此外，该研究还发现，该类材料呈现出奇异金属和独特的层间耦合行为，为人们理解高温超导机理提供了新的视角和平台。

（记者王春）

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