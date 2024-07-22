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中国人民大学通报“女生举报导师性骚扰”：开除党籍 撤销教授职称

2024年07月22日19:09 | 来源：人民网-教育频道
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通报截图。来源：中国人民大学官方微博

人民网北京7月22日电 （记者孙竞、李依环）针对7月21日晚网上关于中国人民大学教师王某某涉嫌师德失范行为的举报信息，中国人民大学今晚发布通报称，经调查，举报情况属实，王某某严重背弃教书育人的初心使命，严重违反党纪校规和教师职业道德。

通报中称，学校高度重视，第一时间成立专门工作组，连夜开展调查核实。经研究决定，给予王某某开除党籍处分，撤销教授职称，取消研究生指导教师资格，撤销其中国人民大学教师岗位任职资格，解除聘用关系。同时，报请上级教育行政部门撤销其教师资格，并将问题线索依法反映给有关机关。

中国人民大学表示，学校高度重视师德师风建设，严格坚持师德师风第一标准，对师德失范行为“零容忍”，坚决发现一起、查处一起，依规依纪依法、从严从快处理，决不姑息。下一步，学校将以此为鉴、举一反三，全面加强师德师风长效机制建设，坚决筑牢师德师风防线，营造风清气正的育人环境。

据悉，7月21日晚， 一名为“人大维权博士生王D”的网友发布了一段58分钟的视频，实名举报中国人民大学文学院原党委书记兼副院长、博导王某某，“在工作和学习期间对其实施强制猥亵，遭到拒绝后被对方打击报复，并以不允许毕业来对其进行威胁”。该网友同时提供了相关录音证据。

据中国人民大学文学院网站此前介绍，被举报的王某某出生于1959年，教授、博士生导师，汉语言文字学学科带头人，1995年进入中国人民大学任教，研究方向为文字学、词汇学。

(责编：郝孟佳、刘凡)

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