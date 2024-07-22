原标题：“青年夜校”正流行

“一、二、三、四，右、左，手抬起、打开……”在上海奉贤区南桥镇社区文化活动中心的舞蹈室内，一群青年学员正在舞蹈老师的带领下，聚精会神地学习国风现代舞。夏夜漫漫，像这样聚满青年的夜间课堂，越来越多地出现在上海各处。下班后送自己去“上学”，在上海的年轻人中间越发流行起来，这些名额被抢到“秒没”的青年夜校，究竟魅力何在？

随着当代青年成长成才需求的快速增长和多元化，“夜校”这一学习方式被激活并焕发出新生机。共青团上海市委今年打造推出了“青年中心·青年夜校”项目，发布市级层面第一批青年夜校课程资源清单和《共青团上海市委员会关于进一步办好“青年中心·青年夜校”的工作指引》，部署建设全市“2+16+X”青年夜校分布体系，指导各区团组织因地制宜、按需成班开办青年夜校。

为了让青年实现“住得近，学得欢”，许多夜校在选址上直接把课堂开到了青年人的“家门口”。比如，依托青年人才安居社区的公建配套资源，在保租房、公租房、人才公寓开办青年夜校，让更多青年在“家门口”享受到公共服务。

青年夜校也出现在一些企业、园区的青年中心，让青年有了一步从“职场”回到“校园”的新鲜体验。比如共青团徐汇区委就以全区77家青年中心为载体，分层分类开设青年夜校，让青年夜校嵌入青年“15分钟工作生活圈”。

为把夜校开得更对青年胃口，上海市团校首期试运行推出“夜读盛夏——品读会”、人工智能基础知识技能“信息科技探秘和实践应用”及“新媒体+AI应用短视频制作”等3门免费课程。工作人员告诉记者，这些课程开放后，不到半天时间就全部报满了。上海市青少年活动中心在第一期4门夜校课程顺利结业之际，又新推出搏击操、瑜伽、形体礼仪等14门夏季夜校课程，受到青年们的欢迎。

截至目前，上海全市各级团组织共开办青年夜校87家，设立课程220门，招收学员逾5000名。课程涉及文化艺术、体育健身、职业发展、社会融入等大类。在各级团组织的探索实践下，好做法不断涌现。

夜校火热“出圈”的现象背后是年轻人旺盛的精神文化需求。据了解，共青团上海市委还将进一步整合各方资源，推出更多批次课程配送菜单。开展“我最喜欢的十大夜校课程”等寻访活动，挖掘推广一批优秀课程，并通过总结好经验好做法，提炼形成一批可借鉴、可复制的典型案例。

（记者 孟歆迪）

(责编：李昉、孙竞)