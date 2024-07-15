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学生运动能力等级有了国家标准

2024年07月15日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：学生运动能力等级有了国家标准

　　在贵州黔西第一中学，学生在进行跳高练习。新华社发

　　 提及体育运动，很多学生脑海中会浮现出这样的画面：篮球场上的挥汗如雨、跑道上的你追我赶……但活动筋骨、健康身心的同时，他们往往心存疑问——“我真的掌握这项运动了吗？水平到底怎么样？”

　　 现在，这个问题有了答案。

　　 中国学生运动能力等级标准研究成果推介会日前在京举行。记者从会上了解到，《足球课程学生运动能力测评规范》等22项国家标准，于今年5月由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布。

　　 这是我国首个用于评价学生运动能力的国家标准，由中国教育科学研究院牵头研制。

　　 这套标准包含哪些内容？能解决哪些问题？将如何应用于教学实践中？

　　适用于大中小学各学段学生

　　 标准研制牵头人、中国教育科学研究院体育美育教育研究所副所长于素梅介绍，这套标准适用于大中小学各学段学生，包含1个基本运动能力和21个专项运动能力，涉及足球、乒乓球、羽毛球、篮球、软式棒垒球、滑板、健美操、滑雪、排球、滑冰、排舞、田径、体操、游泳、五体球、中国式摔跤、跳绳、轮滑、武术、网球、蹦床等。

　　 “22项学生运动能力国家标准文本内容由范围、规范性引用文件、术语和定义、等级划分与达标要求以及运动能力测评五部分组成。”于素梅告诉记者，“运动能力测评划分为六个等级且逐级提升。基本运动能力六个等级与学段年级对应，专项运动能力六个等级按难度进阶划分为三期，夯实基础期包含一级、二级，提高能力期包含三级、四级，发展特长期包含五级、六级。学生可根据自己的兴趣爱好、能力水平，有选择性地进行测评。”

　　 基本运动能力包括攀爬、跳跃、跑、投掷、支撑、悬垂、滚翻、负重搬运和钻越等内容。不同项目专项运动能力的测评指标设定均有所差异，足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球等项目通过单个技能、组合技能和比赛进行评价，武术、健美操、蹦床、轮滑、滑板等项目按照单个动作和成套动作进行评价，游泳、滑冰等项目按照单个技能、组合技能和竞速进行评价，体操则按照技巧、支撑跳跃、双杠和单杠进行评价……这样的标准充分考虑了不同项目的具体特征。

　　将陆续在全国试点推行

　　 为什么要研制这套标准？

　　 “这套标准基于国家政策导向、学科体系完善的要求和学生运动需求研制而成，旨在解决学校体育长期存在的蜻蜓点水、低级重复等问题，促进学校体育有效落实国家政策要求、实现学校体育课程衔接、准确反映学生核心素养水平、全面开展体育质量监控。”于素梅说。

　　 “过去体育课教学存在一大短板：上下学段衔接不紧密。例如，从小学到中学再到大学，篮球教学都从最基本的运球开始。为什么会重复？为什么不能有效衔接？这是由于下一个学段不知道此前学到什么水平了。”北京师范大学体育与运动学院教授毛振明表示，“现在有了这套标准，就不会再出现这种问题。”

　　 “强化体育标准化建设将为深化体育课程教学改革、促进学校体育高质量发展提供有力支撑。该套标准的发布填补了我国学校体育教育教学标准的空白。”教育部体卫艺司一级巡视员郝风林如是评价。

　　 北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心教授李佑发认为，这套标准为国家义务教育体育质量监测提供了直接依据，对完整监测和评估全国中小学生的体育核心素养具有重大意义。

　　 据了解，这套标准将陆续在全国试点推行。22项学生运动能力国家标准将被广泛运用于走班教学、分层教学、体育中考学业评价以及质量监控督导评估，并通过加强国标培训、启动试点工作、强化智慧赋能和创建数字平台等方式深入推进，力争使这套标准成为贯彻课程标准的抓手、实现课程衔接的支点、深化教学改革的助力和优化督导评估的依据，为强化体育学科标准化建设、推行体育教学一体化改革、促进体育教育高质量发展保驾护航。（晋浩天 高禄欣）

(责编：李依环、郝孟佳)

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