人民网北京7月15日电 （记者李依环）“40多年来，会计从电算化到信息化，再到蓬勃发展的数字化、数智化、智慧化。会计行业迎接一轮又一轮科技革命与产业变革的挑战，不断创新变革、探索新技术应用，持续创造着会计信息化发展的辉煌成就。”在12日举行的中国会计学会第九届会计信息化专业委员会成立大会上，中国会计学会会计信息化专业委员会主任、东南大学经济管理学院教授陈志斌说。

据悉，本次大会由中国会计学会会计信息化专业委员会主办，东南大学经济管理学院、东南大学高质量发展综合评价研究院等承办。中国会计学会第九届会计信息化专业委员会委员、多所高校专家及会计行业代表等100余人现场参会。

“当前，信息技术对财务与会计学科领域的影响日益深入。加强智慧会计的研究和实践探索，对于促进新质生产力和经济社会高质量发展有着重要意义。”东南大学党委常委、副校长孙立涛介绍，东南大学会计学科一直专注于智慧会计等财务与会计领域前沿的研究与教学，近年来也取得了一系列成果。期待未来继续加强智慧会计的研究和实践探索，在促进会计学科发展的同时，助力提升我国会计行业的整体水平和效能。

南京大学许封元、黄书剑，东南大学王桥、合肥工业大学张超等教授聚焦“数据与智能安全”“大模型适合做数据分析吗？” “生成式人工智能的发展及应用” “数智时代下的财务管理创新与变革”等话题作学术报告，介绍了数字技术的迅猛发展和在财会及经济生活中的运用前景。

对于新一届会计信息化专业委员会的发展规划，陈志斌表示，专委会将继续广泛开展理论研究、学术交流和实践验证，加强资源整合能力建设，加强咨政建言能力建设，促进科研成果的推广和运用，以构建中国自主会计信息化知识体系为己任，助力我国构建形成自主特色的会计信息化知识体系。

(责编：郝孟佳、熊旭)