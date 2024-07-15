人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

信息技术如何助力会计学发展？专家学者这样说

2024年07月15日09:45 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月15日电 （记者李依环）“40多年来，会计从电算化到信息化，再到蓬勃发展的数字化、数智化、智慧化。会计行业迎接一轮又一轮科技革命与产业变革的挑战，不断创新变革、探索新技术应用，持续创造着会计信息化发展的辉煌成就。”在12日举行的中国会计学会第九届会计信息化专业委员会成立大会上，中国会计学会会计信息化专业委员会主任、东南大学经济管理学院教授陈志斌说。

据悉，本次大会由中国会计学会会计信息化专业委员会主办，东南大学经济管理学院、东南大学高质量发展综合评价研究院等承办。中国会计学会第九届会计信息化专业委员会委员、多所高校专家及会计行业代表等100余人现场参会。

“当前，信息技术对财务与会计学科领域的影响日益深入。加强智慧会计的研究和实践探索，对于促进新质生产力和经济社会高质量发展有着重要意义。”东南大学党委常委、副校长孙立涛介绍，东南大学会计学科一直专注于智慧会计等财务与会计领域前沿的研究与教学，近年来也取得了一系列成果。期待未来继续加强智慧会计的研究和实践探索，在促进会计学科发展的同时，助力提升我国会计行业的整体水平和效能。

南京大学许封元、黄书剑，东南大学王桥、合肥工业大学张超等教授聚焦“数据与智能安全”“大模型适合做数据分析吗？” “生成式人工智能的发展及应用” “数智时代下的财务管理创新与变革”等话题作学术报告，介绍了数字技术的迅猛发展和在财会及经济生活中的运用前景。

对于新一届会计信息化专业委员会的发展规划，陈志斌表示，专委会将继续广泛开展理论研究、学术交流和实践验证，加强资源整合能力建设，加强咨政建言能力建设，促进科研成果的推广和运用，以构建中国自主会计信息化知识体系为己任，助力我国构建形成自主特色的会计信息化知识体系。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部