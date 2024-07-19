近日，同济大学建筑与城市规划学院Ole Bouman教授顺利抵达上海。校方供图

人民网北京7月19日电 （记者李依环）156天、10756公里、18个国家、500余个历史古迹……近日，同济大学建筑与城市规划学院的Ole Bouman（奥雷·伯曼）教授完成了从荷兰阿姆斯特丹到上海的“东游记”骑行之旅 ，顺利抵达“终点”——同济大学。

去年10月19日，奥雷·伯曼在社交平台发出了“Journey to the East 东游记”的计划，决定从阿姆斯特丹出发骑行到他的工作地点同济大学。一人一车、从冬天到夏天，他希望可以通过骑行记录各地民俗风情、人文传奇建筑史迹以及自然风光。

奥雷·伯曼的骑行之旅。校方供图

在156天的骑行中，奥雷·伯曼沿着丝绸之路，以自行车为笔，开展了东西方文化的对话。他全程使用18公斤自行车骑行，携带45公斤行李，经历了3次爆胎。跨越约300条河流和溪流，翻越约100多座山脉，穿越3个沙漠，跨越16个语言区，记录下了1000个特别的瞬间。今年2月初起，他在社交平台上陆续推出了近30篇中英文版本的“东游记”。

今年春季学期，他将这场“东游记”带入设计课堂。他和团队结合线上、线下教学模式，将旅程拆解为一系列课程单元，向同济学子分享和解读行程中捕捉到的思考，引导学生深入探索建筑作为人类追求更加可持续和谐共存生活方式的关键媒介所承载的价值导向，为学生们创造“看见”和“表达”的空间。

“东游记”展览。校方供图

目前，奥雷·伯曼与同学联合策划的“东游记”展览在上海浦东碧云美术馆开展。展览将持续至9月13日，充分展示丝绸之路上的不朽遗产。

“建筑是人类不懈努力的隐喻，旨在为这个世界上创造更美好、更有意义的场所，包括花园、建筑和城市等，这也正是我们现在最迫切需要的建筑。从阿姆斯特丹到同济大学，横跨广袤的欧亚大陆，建筑是连接这段旅程的起点和终点的纽带，希望可以带着大家一起看看万物斑斓的文明，去领略行走的内在意义和魅力。”奥雷·伯曼说。

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