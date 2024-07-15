“这个看起来不起眼的钻头，其实很不简单，它是西南石油大学校史馆的镇馆之宝，见证了我国石油工业装备制造的发展历程。”前不久，一部名为《让世界用上中国钻头》的微视频在网上走红，该视频讲述了西南石油大学教授马德坤带领团队持续攻关，掌握核心技术，使我国石油钻头从无到有、由弱到强，从依赖进口到远销国外的故事，感动了无数人。

“前辈们在实验条件极其艰苦的情况下，克服技术封锁，让我看到了一代又一代石油人为国奉献的坚持和努力。我深感责任重大，一定要践行能源报国之志，不断攀越科学高峰。”该校2022级研究生李玲说。

学生在哪里，网络育人的触角就要延伸到哪里。面对越来越多大学生“常驻网络”，西南石油大学以学生为主体，紧紧围绕能源报国这一价值核心，探索构建网络育人生态，让网络大流量充满育人正能量。

“石油行业的工作者大多在大漠边疆、戈壁荒滩、雪域高原，工作生活条件艰苦。教育引导学生把自我价值实现融入祖国发展建设，润物无声引领大学生思想显得尤其关键。”西南石油大学党委书记张烈辉说，学校着力推动能源报国网络育人与理想信念教育、爱国主义教育深度融合，叫响了能源报国网络育人品牌。

学校深挖校史资源，引领学生走进“党史下的石油史，石油史中的党史”。《党史学习教育微课堂》《党史有声书》和《遇见石大》《学长学姐说专业》《石大视野》等10余个网络精品栏目，多角度持续展现能源报国的价值追求，在校内外广泛传播，抖音话题“爱上西南石大”观看量已超1亿人次。

学校坚持分众化、差异化、精准化，推动各二级学院结合本学院学科特色、专业建设，形成一院一品能源报国网络育人矩阵，多维度拓展能源报国网络品牌内容，实现精准推送。

“建筑就好似坚实的骨骼，它的血与肉来自建筑身后可歌可泣的中国故事。”该校土木工程与测绘学院推出的《声入人心》栏目，根据土木工程专业特色创作“用建筑讲党史”、图说精神谱系等系列视频，栏目上线不到半天时间就实现浏览量破万。

同时，“参观铁人王进喜纪念馆”“校企名师大讲堂”等传统特色活动，也打通了线上与线下的壁垒，邀请老干部、老战士、老专家、老教师、老模范以及企业优秀代表进驻网络空间，把能源报国的种子通过云端“撒入”学生心中。该校资源勘查专业学生孟响说：“在网络上就能跟‘行业大牛’互动，提前了解行业发展趋势，每次线上活动我们都很期待。”

在西南石油大学的网络育人生态中，学生们既是主要受众，也是创作主体。学生们参与创作的《能源有你》《能源自信·可燃冰》《能源说》等一大批以能源报国为主题的网络文化作品，全网点击量超过百亿次。

“我们的能源报国网络育人品牌，已成为育人能量从‘指尖’到‘心间’的最大增量。”张烈辉说，学校回应青年学生需求，在作品塑造、品牌运营、传播赋能上下功夫，通过一次次评论点赞、一次次转发分享，推动网络育人作品传播，有效延伸了能源报国育人触角。（周洪双 王天崇）

(责编：李依环、郝孟佳)