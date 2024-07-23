人民网北京7月23日电 近日，浙江富阳一名考生以高考602分的成绩报考浙江机电职业技术大学，受到网络关注。相关话题“杭州女生高考602分去职业技术大学”也登上微博热搜。

陈雨萱收到录取通知书。校方供图

记者了解到，陈雨萱是浙江省杭州市富阳区第二中学的毕业生。今年高考取得了602分好成绩的她，报考了浙江机电职业技术大学城市轨道交通设备与控制技术专业，并被顺利录取。7月21日晚，该校副校长戴光麟来到陈雨萱家中，为她送上学校普通类本科的第一封录取通知书。

“我高中选考的科目是政史地，是不折不扣的‘文科生’。在填志愿时，自己也有考虑过其他院校的文科专业，但还是被浙江机电职业技术大学好的就业前景所吸引。”接受采访时，陈雨萱说。

她表示，自己选择城市轨道交通专业，是结合个人兴趣，也考虑到了未来的职业发展规划，并且得到了父母的支持。期待着在浙江机电能拓宽视野、增长见识，不断提升自己，成就更好的自己。

浙江机电职业技术大学2024年本科录取通知书。校方供图

据悉，今年，浙江机电职业技术学院顺利“专升本”，成为杭州第一所职业技术大学 。该校今年开设了6个职业本科专业，本科专业投档最低分为532分，录取的最高分达到608分。其中，轨道交通、电气、机械等比较热门的专业，最低投档分达到了573分。（李依环、实习生朱婷婷）

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