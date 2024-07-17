兰州大学党委书记 马小洁

2023年教师节前夕，习近平总书记在致信全国优秀教师代表时明确提出并深刻阐释了中国特有的教育家精神，为打造高素质教师队伍、推进教育高质量发展、建设教育强国指明了方向、提供了遵循。要引领广大教师牢记习近平总书记殷殷嘱托，大力弘扬和践行教育家精神，树立“躬耕教坛、强国有我”的坚定志向和远大抱负，努力成为新时代教书育人的大先生和以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的重要力量。

坚定心有大我、至诚报国的理想信念。深入学习贯彻习近平总书记重要论述精神，始终从战略和全局高度认识把握教师思想政治教育工作，建立“学习政治理论、感受博大文化、体察国情时政、提高思想认识”的教育体系，切实激励广大教师牢记初心使命。要以“心有大我、至诚报国的理想信念”为方向引领，进一步引导广大教师深刻认识建设教育强国在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴中的基础性、战略性、支撑性作用，坚定“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想培根铸魂，帮助教师从党的创新理论中汲取真理养分、从教育家精神中砥砺奋进动力，担当起学生健康成长指导者和引路人的责任。

厚植言为士则、行为世范的道德情操。坚持“传文脉、树精神、成风格、育新人”的工作理念，坚持每年开展“师德文化传承月”系列活动，通过挖掘“萃英大先生”师德典范人物故事、评选“萃英好老师”等活动，传承创新师德文化，展现师者乐教爱生、甘于奉献、追求卓越的良好精神风貌。要以“言为士则、行为世范的道德情操”为鲜明标识，激励引导广大教师积极践行社会主义核心价值观，恪守教师职业道德准则，自觉加强师德师风建设，发挥教育引领人、温暖人、凝聚人、感召人、教化人的精神力量。始终坚持师德师风第一标准，构建集教育、宣传、考核、监督、查处和约束于一体的师德师风建设体系，完善教师思想政治和师德师风建设长效机制，实现知识传授与人格培养的双重目标。

传承启智润心、因材施教的育人智慧。始终将教师育人育德能力作为重要工作来抓，不断改进完善教师能力提升机制，采取拓展多元化培训、构建“老带新”“传帮带”互助体系、促进教学科研相互融合等方式，全面提升教师教书育人能力、科研创新能力和自我提升能力。要以“启智润心、因材施教的育人智慧”为核心素养，激励引导广大教师严爱相济、润己泽人，使学生在温暖关爱中成长，在启迪智慧中进步，体现教育深入学生、融入心灵、春风化雨、润物无声的良好效果。秉持“有教无类”的原则，根据学生在认知能力、思维特点、情绪表达等方面的差异特点采取灵活多样教学策略，营造理解包容、互相尊重的育人环境，在学习过程中心灵得以呵护、思想得以启发、灵魂得以塑造。

秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度。紧密围绕“以学习者为中心”，着力构建教师成长发展服务体系，建立符合学科特点和教师成长规律的考核评价标准，引导教师自觉主动服务国家重大战略需求和区域经济发展需要，“入主流、强特色、争主导”，激发人才创新活力、释放创新潜能。要以“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”为实践追求，激励引导广大教师把终身学习作为一种职业本分、一种精神追求，不断拓宽知识边界，深化知识结构，引领学生在探求真理、追寻新知中实现全面发展。紧跟科技发展趋势，扩容自身专业知识，利用现代技术手段丰富教学内容与方法，激发学生及自身的创新潜能，利用新颖的思维视角和方法策略解决教学、科研中的复杂问题，提高育人水平、教学质量，助力学术发展、科学进步。

勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心。一代代兰大教师扎根西北大地，以科学探索的精神和严谨治学的态度兴学育人、传承文脉，培养出42万余名“基础扎实、知识面宽、勤奋实干”的优秀学子，涌现出以任继周、南志标、涂永强、周又和、黄建平等为代表的一大批杰出教师。要以“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”为品质传承，激励引导广大教师自觉把对党和国家的忠诚、对教育事业的赤诚、对学生的真诚融为一体，让学生“亲其师”“信其道”，向着光明和梦想勇敢前行。树立高尚的职业情操，以大爱情怀谱写立德树人、敬业爱生的育人乐章，以高尚师德在学生心灵涂上亮丽底色，努力成为党和人民满意、学生真心喜爱的好老师。

树牢胸怀天下、以文化人的弘道追求。面向未来，兰州大学矢志不渝“在西北办好一流大学”，引导教师追求一流的目标、贡献、价值，不断深化国际合作与交流，为构建人类命运共同体贡献力量。要以“胸怀天下、以文化人的弘道追求”为价值取向，激励引导广大教师以天下为公的情怀，以教育家的远见卓识，为推动人类文明的进步、参与全球治理、促进世界和平与发展贡献中国智慧。在知识传播、文化传承、精神培塑的过程中，传承“胸怀天下”的民族精神与文化基因，引领学生增强立足中国、放眼世界的历史自觉，厚植家国情怀，树立远大理想，汇聚推动中华民族伟大复兴、屹立世界民族之林的磅礴力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)