本报记者 张丹华

在陕西省渭南市临渭区风林旗玩具工作室，吴传培正在电脑上绘制新设计的玩具图纸。就读于渭南师范学院音乐学院的吴传培，去年参加了由渭南市人社局组织的创业培训班后，便萌生了创业的想法。随后，市人社部门邀请多位创业导师、职业规划师来学校授课，通过与老师“面对面”交流学习，最终决定创业。

“人社部门经常在学校组织校园招聘、创业服务、政策宣传等‘公共就业服务进校园’活动。得知大学生创业孵化中心的相关政策后，我和同学实地参观了渭南市大学生孵化中心，并于去年年底入驻，得到了多方面的创业支持，还享受了人社部门的一次性创业补贴。”吴传培说。

目前工作室共有6人，在西安和渭南均设有销售分部，自运营后效益稳步上升。

自2018年成立以来，渭南市大学生孵化中心为在校学生、毕业生等群体提供“就业服务、创业指导、创业贷款、水电房租免费”等“一站式”服务。“我们坚持把高校毕业生等青年群体就业创业工作摆在全市就业工作首位。”渭南市人社局党组书记、局长杨勇说，“接下来，我们将多渠道摸排离校未就业高校毕业生动态，做到个人信息、求职意向、服务需求等应登尽登。通过‘一对一’联系离校未就业高校毕业生，为他们提供招聘、培训、见习等公共就业服务。”

渭南是陕西省推进大学生就业创业工作的一个缩影。近日，陕西省人社厅又联合省国资委、教育厅、卫健委、团省委等部门印发通知，推出多项措施促进高校毕业生等青年就业创业。

落实资金支持方面，陕西省提出将对招用高校毕业生等青年群体，签订劳动合同，并按规定为其足额缴纳3个月以上社会保险费的企业，可按每招用1人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助。

推动就业创业方面，陕西省实施“三支一扶”计划，统筹推动其他基层服务项目实施，鼓励有条件的地方结合实际适当扩大招募规模。对到基层就业的高校毕业生，按规定落实学费补偿、国家助学贷款代偿、高定工资、提前转正定级等政策。强化青年创业支持，构建创业信息发布、政策咨询、流程办理、孵化服务等全周期服务机制，推进创业服务集成办理。对符合条件的高校毕业生创业项目，给予每人1万元一次性创业补贴。

同时，陕西启动百万就业见习岗位募集计划。支持企业、政府投资项目、事业单位开展就业见习，更多开发科研类、技术类、管理类、社会服务类见习岗位。2024年起，全省每年募集就业见习岗位不少于4万个。对见习期未满与见习人员签订劳动合同并为其参缴城镇企业职工养老保险的见习单位，给予剩余期限见习生活费补贴。

为提升公共就业服务质量，陕西省以“人社工作进园区”为总牵引，组织公共就业服务进校园，开展政策宣传、校园招聘、指导培训等活动。依托“秦云就业”用工平台，探索岗位发布、组织对接、面试洽谈等“一站式”在线服务。加密招聘频次，高校毕业生集中的地市每周至少举办一次专业性招聘、每月至少举办一次综合性招聘。组织青年和毕业年度学生参加就业创业培训，提高技能水平，按规定落实培训补贴。强化困难高校毕业生结对帮扶，针对性提供高质量岗位信息。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 14 版）

(责编：李昉、李依环)