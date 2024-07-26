人民网北京7月26日电 （记者李昉）近日，第八届产教融合发展大会在河北廊坊召开，大会以“职普融通 产教融合 科教融汇”为主题，来自全国200余所高校的党委书记、校长以及教育系统、民航系统、行业协会和企事业单位的1500余名专家学者参加大会。

中国高等教育学会会长杜玉波表示，要建立教育、科技、人才三位一体的融合机制，通过教育制度创新，深化教育综合改革，直接推动人才创新和科技创新；通过人才创新，深化拔尖创新人才自主培养，对科技创新形成二次推动；通过科技创新，反哺教育和人才培养。要以产教融合科教融汇，有力支撑高水平科技自立自强、持续提高人才自主培养能力和质量、精准赋能新质生产力发展、充分激发全社会创新创造活力、加快推进高水平对外开放。

中国民办教育协会名誉会长李连宁认为，产教融合是一个跨部门、跨行业体系性构建和运营，需要多个领域和相关部门联合、一致行动，需要构筑融合体系、质量保障、监督反馈和多元评价的机制，促进产教融合的顶层设计更加科学、合理、有效。

中国职业技术教育学会常务副会长、秘书长刘建同表示，中国职业技术教育学会将进一步谋划产教融合的新思路、新模式、新举措，切实发挥好“智囊团、指导组、推动队”作用，深入推进职业教育“五金”新基建，努力开创产教融合工作的新局面。

会上，河北省教育厅一级巡视员贾海明介绍了河北高等教育促进产教深度融合的经验，以及下一步完善产教融合的方法措施。多位专家从不同角度分享了高校深化产教融合，促进学科交叉，培养拔尖创新人才，推进教育科技人才协同发展，培育和发展新质生产力的理念和经验做法。

据悉，此次大会作为中国高等教育博览会产教融合系列活动的重要组成部分，有效促进教育与产业深度融合，培养与经济社会发展、产业转型升级相适应的高水平各类人才，提升高校学生实践能力、就业能力。

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