通报截图。来源：陕西师范大学官方微信

人民网北京7月26日电 （记者郝孟佳）针对7月23日晚网上关于陕西师范大学教师王某某涉嫌师德失范行为的举报信息，陕西师范大学25日晚发布通报称，经查，王某某严重违反教师职业道德，损害教师形象，造成恶劣影响。

通报称，经研究决定，撤销王某某副教授职称，取消其研究生指导教师资格，撤销其陕西师范大学教师岗位任职资格，解除聘用关系。同时报请有关教育行政部门依法撤销其教师资格，并将问题线索依法反映给有关机关。

陕西师范大学表示，学校坚持师德师风第一标准，对师德失范行为“零容忍”，依法依规严肃惩处，绝不姑息。学校将以此为鉴，全面深化师德师风建设，坚决筑牢师德师风防线，持之以恒营造良好育人环境。

据了解，7月23日晚，有博主发帖称，陕西师范大学一名女毕业生此前在校友群公开举报教师王某某涉嫌性骚扰，称其曾多次触摸学生臀部、给学生发送不雅照片等。该女生还称，“仅我一人了解，（被骚扰的）就有数十人之多”。

7月24日，陕西师范大学官方微信发布声明称，为了尽快查清事实，学校已向属地公安部门报案，现警方已介入调查。调查期间，暂停该教师的一切工作。

公开资料显示，王某某系陕西师范大学新闻与传播学院广播电影电视系副教授、研究生导师。目前，王某某在陕西师范大学官方网站的学科介绍等资料已无法正常显示。

(责编：李昉、熊旭)