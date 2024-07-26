人民网北京7月26日电 （记者郝孟佳）24日，山东大学卓越工程师学院、山东省卓越工程师培养联合体成立大会举行。

会议现场。山东大学供图

山东大学党委书记任友群在致辞中表示，山东大学历来高度重视工科高等教育发展和工程师培养，深耕半导体、人工智能、新能源、新材料等新兴领域，成立了一批新型工程拔尖育人平台，入选首批国家工程硕博士培养改革试点高校。学校将与各参会单位携手，积极探索产教融合新模式，优化完善学生成长成才新生态，加快构建创新引领新格局，共育心怀“国之大者”的卓越人才。

教育部学位管理与研究生教育司副司长栾宗涛指出，要加快构建中国特色、世界水平的卓越工程师培养体系：一是建立多部门协同机制，强化制度和政策保障；二是依托高水平工科特色高校提供强力支撑，满足在硕博层面培养未来科技领军人才的高定位需求；三是调动企业积极性，着力构建高质量发展的长效机制。

山东大学校长李术才表示，山大将联合各大企业及兄弟高校一道，聚焦服务国家急需领域，以国家重大战略、行业前沿变革和区域发展需求为导向，聚力解决国家工程建设关键领域 “卡脖子”技术难题；强化企业主导、深化产教融合，开展校企联合攻关和协同创新，通过共建创新平台，进一步促进校企共赢发展；推动全程联动，强化体制机制融合，形成有组织的卓越工程师育人合力，打造卓越工程师培养“山东样板”。

会上，中国工程院院士王复明作题为“‘产科教融合’共享平台的探索与实践——坝道工程医院”的报告，介绍了“工程医院”项目如何解决“大土木”基础设施检测、诊断、修复、抢险迫切问题。山东大学研究生院副院长、研工部副部长，卓越工程师学院执行院长韩勃作题为“服务国家战略急需支撑科技自立自强建设山大特色卓越工程师培养新高地”的报告。

据介绍，山东大学卓越工程师学院将以“党建铸魂引领、服务国家急需、有组织育人”为人才培养主线，超常规布局招生，建立校企深度协同的强链接项目育人机制。通过学科交叉，赋能新质生产力；开展工学交替，打造“实战”育人平台；进行分类评价，走通卓越培养“最后一公里”；加强国际交流，提升工程师全球影响力，形成以国家战略为牵引、产学研深度融合的卓越工程师“山大模式”。

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