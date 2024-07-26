人民网北京7月26日电 （记者郝孟佳）25日，第四届（2023-2024学年）全国青少年科技教育成果展示大赛总决赛在浙江省杭州市开幕。据了解，本届大赛共有来自20个省区市的近13万名选手和2万余名指导教师参赛，最终1.4万余名选手晋级总决赛。

第四届（2023-2024学年）全国青少年科技教育成果展示大赛总决赛开幕。主办方供图

中国关心下一代工作委员会主任、全国青科赛组委会总顾问顾秀莲表示，希望广大青少年树立“科技创新、强国有我”的远大志向，践行坚韧不拔的科学品质，弘扬勇攀高峰的科学家精神，志存高远、爱国奉献、矢志创新，在强国建设、民族复兴伟业中奏响不负韶华、不负时代的青春赞歌。希望科技和教育工作者胸怀“国之大者”，立足一体化推进教育、科技、人才事业发展，着力培育拥有“四个自信”、具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。

开幕式现场，学生们朗诵“科技强国 未来有我” 。主办方供图

据了解，第四届全国青科赛总决赛由中国下一代教育基金会、浙江省杭州市余杭区人民政府联合主办。大赛以“科技强国·未来有我”为主题，旨在坚持立德树人根本任务，培养具有家国情怀、崇尚科学的新时代好少年。大赛已连续举办四届，吸引了20余万名学生参赛，为培养青少年的科学思维、探索未知的兴趣和创新意识搭建了学习、交流、展示的舞台。

(责编：李依环、熊旭)