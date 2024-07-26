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杜玉波：推进产教融合、深化科教融汇 塑造高等教育高质量发展新生态

2024年07月26日15:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月26日电 “推进产教融合、深化科教融汇，是实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的内在要求和大势所趋。”在日前举行的第八届产教融合发展大会上，中国高等教育学会会长杜玉波在主旨报告中谈到。

杜玉波在第八届产教融合发展大会上作主旨报告。中国高等教育学会供图

杜玉波在第八届产教融合发展大会上作主旨报告。中国高等教育学会供图

杜玉波表示，大量的创新实践表明，产教融合，重点是产业与教育的深度结合，旨在促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接，使教育更好地适应产业发展的需求，为产业提供高素质的实用型人才。科教融汇，重点是科学研究、科技创新与教育教学的相互融合，旨在将科研成果和科技创新的理念、方法、资源等融入教育教学的全过程，提升教育的科学性和创新性。

“在实际中，产教融合、科教融汇相互关联、相互促进，共同推动教育、产业和科技的协同发展。”杜玉波表示，这些年来，我国初步构建起高等教育与科技、产业积极合作、有机互补的创新生态体系，较大程度上加快了科技创新成果转化。从经济社会贡献看，产教融合、科教融汇赋能区域经济社会发展的动力显著增强，科技、教育、产业共同体合力推动创新创业的新态势不断显现。

记者了解到，近年来，聚焦推进产教融合、深化科教融汇，中国高等教育学会重点在“融”上下功夫，推出了系列举措。杜玉波在报告中分享了相关经验和启示：一是“融”的创新生态，需要国家政策支持；二是“融”的合作模式，需要不断转型升级；三是“融”的创新链条，需要紧密对接贯通；四是“融”的人才培养，需要持续扩优提质；五是“融”的科技创新，需要协同联动攻关。

“当今时代，世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，围绕高素质人才和科技制高点的国际竞争空前激烈，教育强国建设进入蓄势突破、全面跃升的关键重要阶段。我们要清醒地认识到，与中国式现代化建设对教育、科技、人才提出的新要求相比，推进产教融合、深化科教融汇做得还远远不够，高等教育对高质量发展的支撑力贡献力还有待进一步提高。”杜玉波说。

对于如何进一步探索推进产教融合、深化科教融汇的发展新路，塑造高等教育高质量发展新生态，杜玉波建议，要在五个方面持续发力：第一，以产教融合科教融汇，有力支撑高水平科技自立自强；第二，以产教融合科教融汇，持续提高人才自主培养能力和质量；第三，以产教融合科教融汇，精准赋能新质生产力发展；第四，以产教融合科教融汇，充分激发全社会创新创造活力；第五，以产教融合科教融汇，加快推进高水平对外开放。（李依环、实习生赵雪祺）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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