又有19个新职业！

7月31日，人力资源社会保障部向社会发布：云网智能运维员、生成式人工智能系统应用员、用户增长运营师等19个新职业，以及直播招聘师等28个新工种纳入国家职业分类大典。

新职业不断涌现，折射了经济社会发展的新变化、新趋势，满足着生产和生活的新需要，也给劳动者带来更多就业选择。

这次发布的19个新职业，半数以上与新质生产力密切相关。如紧跟前沿技术的“数”“智”职业：生成式人工智能系统应用员、智能网联汽车测试员、智能制造系统运维员、工业互联网运维员等；数字经济孕育的全新岗位：网络主播、用户增长运营师等。

绿色，是新职业的一大“标签”。国家职业分类大典中标注的绿色职业已有134个，占职业总数的8%。这一批“入编”的新职业，不少源于经济转型和绿色低碳发展的新需要，如脱胎于传统产业的氢基直接还原炼铁工、满足新兴产业发展的储能电站运维管理员、电能质量管理员等。

职业“上新”，见证着社会发展的新活力。文创产品策划运营师、口腔卫生技师、滑雪巡救员等新职业，生活服务体验员、老年助浴员、休闲露营地管家等新工种，都反映了人们生活需求的多元化和新变化。

什么样的职业能“入编”新职业？

人力资源社会保障部职业能力建设司副司长王晓君介绍：“我们认定的新职业，不是新出现也不是新创设的，是指国家职业分类大典中未收录、但已有一定规模从业人员且具有相对独立成熟的专业和技能要求的职业。”

据介绍，一个新的职业能否入选大典，需有关机构和单位申报建议，再进行层层筛选，经过专家评审论证、书面征求中央和国家机关有关部门意见、面向社会公开征求意见等环节，对这个职业的社会性、技术性、稳定性等方面进行评价。

自2018年启动新职业征集工作以来，各方面申报的新职业数量逐年增多。2022年版国家职业分类大典已收录168个新职业。2023年10月，人力资源社会保障部面向社会公开征集新一批新职业，共收到建议书430余份。

新职业的发布只是职业建设的开始。及时对新职业进行规范认证，有利于培育新的就业增长点，扩大求职者的职业发展路径。

（据新华社电 记者姜琳、黄垚）

(责编：李昉、郝孟佳)