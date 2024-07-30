视频画面来源：湘潭日报

人民网北京7月30日电 （记者李依环）据湘潭日报消息，近日，凭借688分的高考成绩，来自湖南湘潭的18岁男孩黄永豪收到了来自北京大学的录取通知书。收到录取通知书的那一刻，他和母亲泪流满面的视频令网友动容。

2006年9月，黄永豪出生在湖南省湘乡市梅桥镇一个普通家庭。不普通的是，他的爸爸黄桂林、妈妈丁朗都是听力一级残疾人。父亲常年在外工作，母亲留下照顾黄永豪。

“说”起黄永豪的这些年，丁朗竖了好几次大拇指，拍了好几次胸口，一边比划着，一边抹着眼泪。黄永豪“翻译”说，“妈妈说，我读书很辛苦。她什么都帮不了我，全都靠我自己，她为我骄傲。”

“从小到大，我的朋友、同学都知道我父母是残疾人。他们从来没因此向我投来异样的眼光。”在黄永豪心里，父母给的爱足够多，成长路上他感受到的也都是善意。

在爱里长大的孩子，温和而坚定。黄永豪填报药学专业，因为他知道父母小时候因为药物使用不当造成残疾，他希望自己能学到更多、学得更好，用所学帮助有需要的人。

丁朗“说”，孩子去上大学，她也想有自己的事做。前不久，她报名参加了湘潭市残联组织的西式面点培训班，希望靠自己的双手让生活更丰富更甜蜜。

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