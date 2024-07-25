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又有多所高校官宣！确定延长研究生学制

2024年07月25日15:51 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月25日电 （记者李依环）近日，多所高校宣布将延长部分专业的研究生学制，引发广泛关注。相关话题也登上热搜榜第一位。

据悉，根据国家高等教育基本制度规定，硕士研究生教育的基本修业年限为二至三年，博士研究生教育的基本修业年限为三至四年。非全日制高等学历教育的修业年限应当适当延长。高等学校根据实际需要，可以对本学校的修业年限作出调整。

截图来源：广西师范大学研究生招生网

截图来源：广西师范大学研究生招生网

7月16日，广西师范大学研究生招生办公室发布《关于调整2025级部分研究生招生专业学制的公告》，明确为进一步提高研究生培养质量，结合研究生教育实际，经学校研究决定，将对2025级部分全日制研究生学制进行调整。

其中，化学与药学学院的化学专业博士研究生，学制由3年调整为4年。教育学部的教育管理、现代教育技术、心理健康教育、学前教育专业学位硕士研究生学制由2年调整为3年。此外，文学院的学科教学（语文）、外国语学院的学科教学（英语）、历史文化与旅游学院的学科教学（历史）等学科教学类专业的硕士研究生学制均从2年调整为3年。

记者关注到，近年来，国内多所高校已开始对研究生学制进行调整，明确延长学制，尤其是专硕学制。近期，沈阳理工大学、西安外国语大学、内蒙古师范大学等高校也陆续发文，宣布将延长部分专业的研究生学制。

截图来源：沈阳理工大学研究生院网站

截图来源：沈阳理工大学研究生院网站

7月8日，沈阳理工大学发布《关于调整部分全日制硕士研究生学制的公告》，明确机械工程、信息与通信工程、材料科学与工程、化学工程与技术等20余个专业从原学制2.5年调整为3年。学校指出，此次调整是考虑到该校硕士研究生培养的需要。

截图来源：西安外国语大学研究生院网站

截图来源：西安外国语大学研究生院网站

西安外国语大学研究生院7月16日宣布，学校经济金融学院拟于2025年起调整金融专业的学制。其中，0251金融（全日制，专业学位）将原学制2年调整为3年。0251金融（非全日制，专业学位）学制仍为2年。

截图来源：内蒙古师范大学

截图来源：内蒙古师范大学

今年6月，内蒙古师范大学研究生院也发布公告称，根据学校专业学位研究生培养需要，经校学位评定委员会讨论通过，自2025级硕士研究生起，对学校硕士研究生部分专业学位类别（领域）学制进行调整。

其中，学科教学（语文）、学科教学（历史）、学科教学（数学）、学科教学（生物）、学科教学（物理）、学科教学（化学）以及学科教学（音乐）等10余个专业学制从2年改为3年。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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