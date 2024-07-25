人民网北京7月25日电 （记者李昉）教育部留学服务中心日前发布《关于对部分国外院校学历学位认证加强认证审查的公告》，明确将对菲律宾、蒙古、印度等国家13所院校的学位认证申请加强审查。

教育部留学服务中心表示，为维护留学人员合法权益，维持留学市场正常秩序，中心持续关注认证数据及相关举报情况。近期，部分院校硕士、博士学位认证数据出现显著异常，相关举报频繁，根据《国（境）外学历学位认证办法》第二十八条，中心决定从即日起对下列院校的硕士、博士学位认证申请启动加强审查程序：

1.菲律宾圣保罗大学土格加劳校区（St.Paul University Philippines）

2.菲律宾基督教大学（Philippine Christian University）

3.菲律宾圣多米克沙维奥学院（St Dominic Savio College）

4.菲律宾女子大学（The Philippine Women"s University）

5.菲律宾AMA大学（AMA University）

6.菲律宾莱西姆大学八打雁校区（Lyceum of the Philippines University Batangas）

7.蒙古研究大学（Graduate University of Mongolia）

8.蒙古大札撒国际大学（Ikh Zasag International University）

9.蒙古伊德大学（Mongolia Ider University）

10.蒙古奥特根腾格尔大学（Otgontenger University）

11.蒙古扎萨格图汗学院（"Zasagt Khan" Institute）

12.印度安得拉大学（Andhra University）

13.印度阿查里亚龙树大学（Acharya Nagarjuna University）

加强审查期间，上述院校相关认证申请的处理期限将相应延长，原则上自提交认证申请之日（含）起不少于60个工作日，建议涉及院校的文凭持有人与就读院校保持联系，了解相关情况。同时，建议广大留学人员密切关注加强审查系列公告，审慎选择公告涉及院校（项目）。

(责编：郝孟佳、熊旭)