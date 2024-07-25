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一屋仨室友同上清华！网友点赞：优秀真的会传染……

2024年07月25日13:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月25日电 近日，四川省绵阳市北川羌族自治县北川中学2021级11班的王子源、郭洋君、母翰尧，先后收到了清华大学录取通知书。值得关注的是，这三名同学不仅同班、而且同寝，都住3号楼3228房间。不少网友感叹道：优秀真的会传染……

王子源（左）、母翰尧（中）、郭洋君（右）。清华大学供图

王子源（左）、母翰尧（中）、郭洋君（右）。清华大学供图

据悉，他们三人中，王子源高考686分，通过国家专项计划被清华大学为先书院录取；母翰尧高考722分，被清华大学新雅书院录取；郭洋君高考686分，通过国家专项计划被清华大学能源与电气类录取。

母翰尧。清华大学供图

母翰尧。清华大学供图

2006年，母翰尧出生于北川。两年后的2008年，汶川特大地震发生了。这场大地震给北川造成了毁灭性打击，母翰尧的母亲不幸在这场地震中遇难。那一年，他仅仅两岁。十多年来，他对妈妈印象已渐渐模糊，只能通过照片抚今追昔，但他依然热爱生活。

从小学到高中，他一直保持着平和的心态，一步步向上向善，也一直是大家眼中的“学霸”，高中三年基本上都是全班第一。在班主任侯伟锋眼中，母翰尧一直是最让自己放心的学生。

被清华录取后，母翰尧带着一束鲜花和录取通知书，第一时间来到妈妈遇难的地方祭奠。“高考前已经计划好了，考上大学后就准备去遇难现场去纪念一下。”他说。

郭洋君。清华大学供图

郭洋君。清华大学供图

三人中，最让侯伟锋“操心”的是郭洋君。高一刚入校时，侯伟锋觉得他有点叛逆。但经过一段时间的观察和相处，“发现他很谦虚，可塑性很强”。进入高三，郭洋君更加明确了目标和努力方向，便积极刻苦地学习，最终也取得了好成绩。

王子源。清华大学供图

王子源。清华大学供图

王子源是班长，也是3228的寝室长。母翰尧和郭洋君评价他——“处事比较冷静沉稳。平时扫除、交电费等都是他负责，对寝室事务管理细心又完善。”因为有段时间学习成绩波动，他一度想“辞职”。然而老师驳回了他的请求，称“越没有信心，越要让你锻炼”。此后，王子源调整心态，很好地平衡了学习和班务，最终顺利考上理想的大学。

“这个宿舍学习风气很浓。每次查寝，他们要么在自己看书，要么在讨论问题。”谈到对3228寝室的印象，侯伟锋赞不绝口。3228寝室内务整洁、相处和谐，互相尊重对方的习惯和隐私。“三人即使有人偶尔在深夜学习，也会注意把台灯遮起来，不打扰别人休息。平时，他们常常互相鼓励，有人学习遇到瓶颈，会马上获得舍友的开导和安慰。”

据悉，寝室长王子源基本每天第一个到教室，最后几个离开。母翰尧则是要求自己尽量提前完成学习任务，不得拖延。郭洋君说，舍友的刻苦给了自己压力，但同时也是动力，督促自己一起努力、共同进步。

三名同学在宿舍合影。清华大学供图

三名同学在宿舍合影。清华大学供图

对于未来的大学生活，三位同学都满怀憧憬——

“希望在更自由的环境里，充分发挥自己的潜力，愿自己能奔赴国家最需要的地方，也愿自己的人生中永远有一扇窗是开着的，永葆新鲜与清新。”母翰尧说。

郭洋君即将就读于能源与电气类专业，他希望自己在学习到知识的同时，也能遇见很多优秀的人，让自己变得更加优秀。“我期待能够为国家能源事业尽自己的一份力，让祖国更加强大，人民生活更加美满。”

“我想多参加大咖讲座，拓宽视野，全方面提升自己。还想抽出时间感受北京丰富的文化底蕴和文化氛围。”王子源表示，自己各学科均衡，期待制定一份属于自己的个性化学习方案，更好地向目标前进。（李依环、苑洁、实习生赵雪祺）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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