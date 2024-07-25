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00后干部敖鹏举因公殉职 母校师生追思致敬

2024年07月25日15:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月25日电 （记者郝孟佳）7月16日凌晨，新疆乌恰县铁列克乡乡村振兴专干敖鹏举在抢险救灾过程中，不幸殉职，年仅22岁。惊闻学校毕业生因公殉职的消息，湖南中医药大学官微24日发文哀悼，师生也自发追思致敬。

敖鹏举工作照。学校供图

敖鹏举在新疆的工作照。学校供图

据此前报道，7月15日，乌恰县铁列克乡突降暴雨。敖鹏举等5名同志前往该乡铁列克村入户排查险情，对居住在房屋有安全隐患的群众进行紧急疏散转移。途中，车辆行驶至托斯莫桥过水路面时，突遇山洪暴发，车辆被冲入河道，敖鹏举被洪水冲走失联。经过5小时的搜救，敖鹏举于7月16日3时40分在托斯莫桥下游4公里处被找到，但已不幸遇难。

敖鹏举2002年出生于湖南省衡阳县杉桥镇，2021年加入中国共产党，2019年9月至2023年6月就读于湖南中医药大学公共事业管理专业。毕业后，敖鹏举积极响应号召，毅然选择前往祖国西部，担任乌恰县铁列克乡乡村振兴专干，从此在新疆扎下了根。

敖鹏举曾写道：“我的每一次进步，每一次成长，都是在党和国家的关怀下取得的。作为新时代的青年党员干部，将时刻跟紧党的步伐，不负青春、不负人民”。

“敖鹏举是一个踏实做事、严于律己、向上向善的孩子。”湖南中医药大学人文与管理学院院长夏新斌说，“我为失去这样一位好学生、好校友感到万分悲痛，我为教育培养了这样优秀的学生、优秀的共产党员感到无比骄傲和自豪。”

“去新疆后，在他转发的视频号里，经常看到他穿着熟悉的衣服，但眼神中有了更多的坚定、热忱，看得出来，他是真的很热爱新疆的工作。”敖鹏举的大学同学们表示，同窗四年，敖鹏举是一个温暖阳光的男孩，大家将永远铭记他。

(责编：李依环、熊旭)

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