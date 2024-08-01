7月30日，深化现代职业教育体系建设改革现场推进会在福建晋江召开。会议强调，要深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，学习习近平总书记提出的“晋江经验”和“不求最大，但求最优，但求适应社会需要”的办学理念，创新职业教育人才培养模式，培养更多高技能人才、能工巧匠、大国工匠。教育部党组成员、副部长吴岩出席会议并讲话。

吴岩指出，自2022年12月中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》以来，建设8个省域现代职业教育体系建设试点、2个国家级行业产教融合共同体、28个国家级市域产教联合体，职业教育服务区域经济社会发展和国家战略的能力不断增强。他强调，构建职普融通、产教融合的职业教育体系，要做好五方面工作。一是做实“一体”，探索省域现代职业教育体系建设改革试点。二是建强“两翼”，主动布局市域产教联合体，有序建设行业产教融合共同体。三是办好三件大事。认真谋划“新双高”建设，积极推动“职教出海”，高质量举办世界职业技术教育发展大会。四是打通“四链”，实现“教育链、人才链、产业链、创新链”在纵向上内部融通，在横向上相互打通。五是打造“五金”。打造“金专、金课、金师、金地、金教材”，以教学关键要素“小切口”全面推动职业教育“大改革”。

15个省级政府及教育行政部门、27个市级政府及园区管委会、30家企业、35所院校和61家行（教）指委的相关负责人参加会议。

会前，全体参会代表赴晋江经验馆、泉州职业技术大学等学习调研。

(责编：李依环、李昉)