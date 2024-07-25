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教育部：加大本科专业调整力度 支持高校培育交叉融合新兴专业

2024年07月25日09:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月25日电 （记者李昉）记者从教育部获悉，近日，教育部高等教育司发布《关于开展2024年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》(以下简称《通知》)，提出加大本科专业调整力度，着力优化同新发展格局相适应的专业结构和人才培养结构。

《通知》明确，支持高校面向集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、能源、绿色低碳、涉外法治、国际传播、国际组织、金融科技等关键领域布局相关专业，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。支持高校深化新工科、新医科、新农科、新文科建设，对现有专业进行改造，培育交叉融合的新兴专业，打造特色优势专业集群。

《通知》要求，省级教育行政部门要做好增设专业形式审核工作，报送本地急需紧缺以及就业率低的专业清单，为优化专业结构提供参考。

此外，《通知》还提到，高校增设本科专业、增设第二学士学位专业、调整专业名称、调整专业学位授予门类或修业年限、撤销专业等，在2024年7月15日—8月31日集中进行备案或审批申请。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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