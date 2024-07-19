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菲律宾华裔学生学中文夏令营闭营

学习中文 体验文化

张春媚
2024年07月19日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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菲律宾华裔学生学中文夏令营营员在上舞龙舞狮体验课。
藏胜楠摄

“六一”国际儿童节那天，菲律宾各华校的500名华裔学生在老师的带领下抵达福建厦门。从6月1日至7月12日，他们在泉州、厦门两地开展为期6周的文化寻根和中文学习之旅。该夏令营由福建省海外联谊会、福建省归国华侨联合会主办，不仅为菲律宾华裔学生开设汉语、国画、书法、手工等课程，还组织他们探访名胜古迹等，是一场汉语学习与中华文化体验融于一体的寻根之旅。

“2023年9月，我们启动报名工作，资送500名10岁以上在华校就读的华裔学生参与这次夏令营活动。该活动旨在提高学生的中文水平，深化对中华文化的认识。”菲律宾华教中心副主席杨美美说。

华侨大学华文学院为营员开设了中文口语、国画、中国音乐、舞蹈、武术及舞龙舞狮等丰富多彩的课程，还组织师生前往福州三坊七巷、厦门鼓浪屿、漳州土楼等地参访游学，让他们领略独具特色的福建文化魅力，感受当今中国日新月异的发展变化。

这样的文化寻根之旅自2001年开始，到2024年已经举办了20期，受惠学生累计达1.5万余人次。杨美美介绍，这20期夏令营由菲律宾华教中心负责，她本人也全程参与。

成立于1991年的菲律宾华教中心，其宗旨是发展菲律宾的华文教育，该中心的华教项目如华语教学师资队伍“输血计划”“造血计划”及汉语夏（冬）令营等品牌活动在日积月累下已颇具规模。20期夏令营的成效有目共睹：一是促进了海外华文教育的发展，二是增强了华裔青少年对祖籍国的感情。

华侨大学华文学院展示了部分营员的习作作品。从这些作品中，我们感受到来自菲律宾的华裔学生把从长辈那里听来的故事，通过这次夏令营变得生动鲜活起来。

“通过这次学习，我们了解了许多关于福建的历史和文化。”

“在这里，我看到了很多关于中国历史的文物，有许多有趣的故事。我想如果有一天再来福建，我会学到更多和中国历史有关的知识。”

“今年我还因此得以深入了解了端午节来源及闽南的端午习俗，我很高兴在这次学中文夏令营中遇上了端午节！”

“端午节真是一个有意义的节日，我们先在课堂上了解了端午的来源及闽南的端午习俗，然后观看了龙舟比赛。这是我第一次看龙舟比赛，很兴奋。明年的端午节，我想我会在菲律宾的家里和爸爸妈妈一起尝试着包粽子。”

营员李茹萍在写给奶奶的信中说，当她在中国的时候，她才意识到这里就是奶奶日常提及的中华文化的根之所在。这里的环境，这里的课堂，这里的语言，这里的美食，这里的人，时常会让她想起奶奶在生活中说到的故事，让她很有亲近感。她想和奶奶约定，下回祖孙俩一起来趟中国之旅！

来到夏令营两周后，营员王紫凝发信息告诉她的父母有多么感激他们。在这里，她学到了很多新知识，原来父母常说的中华文化丰富又有趣，她正在亲身经历着。

(责编：李依环、孙竞)

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