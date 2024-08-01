人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

三部门联合发布19个新职业

2024年08月01日08:41 | 来源：光明日报
小字号

日前，人力资源社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局向社会正式发布生物工程技术人员等19个新职业。

记者了解到，这19个新职业分别是：生物工程技术人员、口腔卫生技师、网络安全等级保护测评师、云网智能运维员、生成式人工智能系统应用员、工业互联网运维员、智能网联汽车测试员、有色金属现货交易员、用户增长运营师、会展搭建师、文创产品策划运营师、储能电站运维管理员、电能质量管理员、版权经纪人、网络主播、滑雪巡救员、氢基直接还原炼铁工、智能制造系统运维员、智能网联汽车装调运维员。

为健全符合我国国情的现代职业分类体系，大力发展新业态、新模式，开发新的就业增长点，2019年人力资源社会保障部建立完善新职业信息发布制度，实施职业分类动态调整，此后每年发布1至2批新职业信息。2022年，修订颁布《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》。为及时反映职业发展变化和趋势，2023年10月，人力资源社会保障部发布通告，向社会公开征集新职业信息。经有关机构和单位申报建议、专家评审论证、书面征求中央和国家机关有关部门意见等程序，今年5月，面向社会公示征求意见。日前，在吸收采纳各方意见建议的基础上，19个新职业和汽配销售经理人等28个新工种信息正式发布，11个职业（工种）信息进行调整变更。

人力资源社会保障部有关负责人表示，新职业的发布，对于开发就业岗位、引导职业教育培训、提高从业人员素质、促进就业创业等，都具有十分重要的意义。（记者邱玥）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部