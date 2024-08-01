日前，人力资源社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局向社会正式发布生物工程技术人员等19个新职业。

记者了解到，这19个新职业分别是：生物工程技术人员、口腔卫生技师、网络安全等级保护测评师、云网智能运维员、生成式人工智能系统应用员、工业互联网运维员、智能网联汽车测试员、有色金属现货交易员、用户增长运营师、会展搭建师、文创产品策划运营师、储能电站运维管理员、电能质量管理员、版权经纪人、网络主播、滑雪巡救员、氢基直接还原炼铁工、智能制造系统运维员、智能网联汽车装调运维员。

为健全符合我国国情的现代职业分类体系，大力发展新业态、新模式，开发新的就业增长点，2019年人力资源社会保障部建立完善新职业信息发布制度，实施职业分类动态调整，此后每年发布1至2批新职业信息。2022年，修订颁布《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》。为及时反映职业发展变化和趋势，2023年10月，人力资源社会保障部发布通告，向社会公开征集新职业信息。经有关机构和单位申报建议、专家评审论证、书面征求中央和国家机关有关部门意见等程序，今年5月，面向社会公示征求意见。日前，在吸收采纳各方意见建议的基础上，19个新职业和汽配销售经理人等28个新工种信息正式发布，11个职业（工种）信息进行调整变更。

人力资源社会保障部有关负责人表示，新职业的发布，对于开发就业岗位、引导职业教育培训、提高从业人员素质、促进就业创业等，都具有十分重要的意义。（记者邱玥）

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