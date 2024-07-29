人民网北京7月29日电 （记者李依环）日前，中国教育学会分支机构工作会议在北京召开。据介绍，本次会议是中国教育学会第九届理事会成立以来，首次召开的系统研究部署分支机构工作的会议。

“在学会治理体系中，分支机构极为重要，是学会事业发展的基本力量、基本支撑。”中国教育学会会长朱之文表示，分支机构是学会事业发展壮大的根脉、是学会凝聚人才的重要阵地、是学会开展活动的重要舞台、是学会服务一线的重要载体。要加大对分支机构的支持力度，拓展分支机构发展空间，充分激发分支机构活力，着重做好八个方面工作：把好政治方向、坚持学术为本、做好换届工作、拓宽发展平台、增强发展能力、大力发展会员、注重打造品牌、强化考核激励。

对于中国教育学会和学会分支机构未来发展，教育部办公厅二级巡视员孔祥彬提出三点希望：一是坚持政治建会，全面贯彻党的教育方针；二是坚持学术为本，服务广大教师和校长专业成长；三是坚持科学治理，为学会高质量发展注入不竭动力。

会上，《中国教育学会分支机构管理办法》《中国教育学会关于进一步加强分支机构建设激发分支机构活力的意见》《中国教育学会分支机构年度考核办法（试行）》《中国教育学会分支机构年度考核标准》《中国教育学会分支机构换届工作总体方案》等文件正式印发，中国教育学会副会长、秘书长杨银付对文件作出详细说明。

会议期间还举行了优秀分支机构表彰仪式。中国教育学会教育学分会、初中教育专业委员会、中学数学教学专业委员会、劳动教育分会、国际教育分会、特殊教育分会等6个分支机构被评为优秀分支机构。此外，当天举行的分组研讨会上，学会57个分支机构按照学段类、学科类、学术类、专题类分为6组开展小组研讨，并分享交流研讨成果。

(责编：郝孟佳、熊旭)