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感受时代脉搏 见证城乡巨变 服务社会发展——

大学生社会实践：树大情怀、作深思考、干踏实事

2024年08月06日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：大学生社会实践：树大情怀、作深思考、干踏实事

近日，中国人民大学“治国理政”实践团走进浙江绍兴，在绍兴柯桥区木栅村茶园调研。中国人民大学供图

　　 “不当客人当主人，不当游客当老乡”，这是中国人民大学国学院2021级古代文学专业博士研究生谢贤良参与暑期社会实践“治国理政”实岗锻炼计划后的感悟。与调研地干部群众同吃、同住、同劳动，亲身感受、深入调研，扎根一线的这段时光不仅让他“看见世界”，更令他收获了受益一生的宝贵财富。

　　 近年来，高校社会实践活动蓬勃生长，成为“大思政课”的重要一环，也为学生搭建起“理论联系实际”的锻炼平台，促使他们接地气、知民情、立大志，迈出了“把论文写在祖国大地上”的重要一步。不少高校都涌现出长期延续的优秀实践品牌。

　　 但在实践过程中，诸如不深入、不持久甚至“打卡式调研”“套现成模版”“走过场、一阵风”等现象和问题也在一定范围内暴露出来。很多学校和师生在思考：如何延续优良传统、革除现存弊端，让社会实践的作用更切实、更显著、更可持续？

　　成效显著 走进一线触摸时代脉搏

　　 这个暑期，近5000名中国人民大学学生从校园出发，与中央民族大学等高校联合开展社会实践活动，奔赴祖国边疆内陆、阡陌里巷，参与各类实践调研。从大国边疆到脱贫乡村，从实地考察到调研访谈，一批批青年学子用脚步丈量祖国大地，在实践中感受城乡蓬勃发展的脉搏。

　　 中国人民大学党委常委、副校长王易介绍，学校先锋社会实践体系包含思政引领、学术实训、实岗锻炼、创业济民、全球治理五大内容板块，以构建部院系、全学段、政企校、家校社四大贯通机制，全方位支撑学生“用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏”。

　　 和中国人民大学一样，近年来，不少高校积极探索推动并指导学生参与社会实践——

　　 中国政法大学的“ZHI行中国”社会实践“大思政课”建设，引导青年学生在基层一线“受教育、长才干、作贡献”。

　　 中央财经大学立足学科特色，将思政“小课堂”与社会“大课堂”深度融合，持续深化“财经报国 青年力行”实践品牌，组织青年学生围绕红色旗帜行、青春强国行等模块开展实践，为建设金融强国注入创新动能。

　　 今年暑期，北京体育大学17个学院近600名师生组成的50支实践队，奔赴全国28个省级行政区的57个城市开展体育志愿服务活动。

　　 上海交通大学智能康复实践团由近20名有多学科交叉背景的本硕博学生组成，依托磁共振诊疗高端技术国家工程研究中心、上海交通大学医疗机器人研究院，走访上海市10余家医院、康复机构以及康复辅具研发团队，实地调研脑卒中康复行业现状，并自主设计研发可穿戴式脑卒中康复辅具……

　　接续深耕 产出有实际贡献度的实践成果

　　 经过一年多发展，谢贤良和参与实岗锻炼计划的同学们回访时发现，他们帮助福建宁德含溪村提升打造的“红色研学项目”已初具规模。

　　 中国人民大学校团委实践部教师司品赫介绍，“含溪村是‘红色美丽村庄’试点村。在与群众交流中，针对当地红色文旅发展较慢的问题，实践团提出‘一馆两花三餐四季’的发展模式建议，艺术学院的同学还为当地特产大米设计了新包装。”

　　 “令我们自豪的是，含溪村驻村书记反馈：实践团提出的‘好点子’都已落实并顺利落地。如今含溪村‘红色+劳动’研学项目已形成品牌，成为周边颇有名气的研学目的地。”谢贤良告诉记者。

　　 今年暑期，谢贤良成为学校实践团宁德组学生辅导员负责人。身份的转变，也让他有了更多思考：一是思考如何实现从“我能做些什么”到“我们能做些什么”的视角转变；二是更加深刻认识到，应把实践作为学习成长的方法与桥梁。

　　 为推动实践教育规范化、专业化，中央财经大学设置了社会实践系列课程，通过构建课程体系，解决师生关心的“为什么开展实践、怎么开展实践”等问题。

　　 中央财经大学校团委书记高杨介绍：“在立项阶段，我们就组织专家评审会，借用‘开题答辩’的形式确保各支实践队伍方向正确、路径可行。在‘财经报国 青年力行’这一大主题下，学校也推动学院聚焦自身专业特色、结合重大科研立项去孵化凝练实践品牌，带动一届届青年学生接续深耕，进而产出有实际贡献度的实践成果。”

　　 一碗螺蛳粉如何催生一座产业园区？特色产业能否盘活地方经济？“嗦粉”背后蕴藏着怎样的特色文化……中央财经大学第十三期“青马工程”学员徐嘉蔚暑期调研了家乡广西柳州的螺蛳粉产业发展情况，一段段抓住时代机遇、擦亮特色美食“金字招牌”、辐射轻重工业发展的真实历程清晰展现，令她感慨不已。

　　 “调研中我们发现，目前柳州螺蛳粉产业规模不断扩大、产业体系基本形成，但品牌同质化严重、预包装创新不足、行业中高端人才短缺，如何巩固并提升现有品牌集群优势，进一步带动产业融合发展，是关系到这座城市未来发展和人们生活水平提升的大问题。”徐嘉蔚说，“实践过程中，我们搜集大量一手数据，结合课堂学习的经济学知识，撰写了基于产业链思维的‘柳州螺蛳粉行业发展报告’，希望挖掘‘螺蛳粉+’新业态新模式，推动产业从低附加值向高附加值转变。如果这份报告可以为政府出台相关政策、方案提供一点思路，将会是我们此行最大的意义所在。这次调研，让我第一次真正用眼之所见、耳之所听、心之所感、行之所至感受到中国式现代化的生动实践。”

　　 “我曾是一名跆拳道运动员，在2000年悉尼奥运会和2004年雅典奥运会上夺得跆拳道冠军。2012年，我成为北体大的一名老师，在校团委工作十余年间，始终秉持‘学习与实践相结合’的教育理念，带领学生向公众传递体育知识、健康生活理念，让体育精神在祖国大江南北生根发芽。”北京体育大学校团委书记陈中介绍，2017年年底至2018年年初，她负责平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”演员的招募与培训工作。面对严寒天气、春节假期的双重考验，她带领北体大轮滑演员、推屏志愿者们齐心协力，用实际行动诠释了“为国家而拼搏”的信念，也展开了一场生动的社会实践。

　　 陈中认为，体育不仅是竞技，更是精神，是文化，是青年一代磨炼意志、提升综合素质的重要途径。“今年暑期，我们组织学生前往山西代县、繁峙县等地进行实践，青年教师、花样滑冰世界冠军张昊，跆拳道世界冠军郭耘菲分别进行宣讲，分享夺冠背后的拼搏故事，激励当地中小学生加强身体锻炼、敢于直面困难、不断超越自我。”

　　精准定位 在实践中“做小事情，想大问题”

　　 在取得不少实践成果的同时，一些师生也坦言，部分同学确实存在“瞎对付”“混学分”的想法。“调研的时候漫不经心，在网上拷贝一份社会实践报告的模板，根据地方特点换换主题词、改改具体表述，‘套’出一篇文章，学分也就到手了。身边确实有同学这样做。”某高校一位大三学生如是说。

　　 如何纠正这些误区、防范类似情况，让大学生真正在社会实践中获得成长？

　　 “提升实践效果，关键在于精准定位目标，分类实施，根据学生的特点、兴趣和能力，结合国家社会需要设计制定不同的实践项目。”在中国人民大学研究生工作部部长唐颖看来，学校如果不了解学生实际需求，只一味按照教师们心中的理想状态设计和组织实践，就容易出现“学生不买账”“混学分”等情况。

　　 “学校的先锋社会实践体系就是这个思路。我们把实践分为五大板块，侧重点各不相同，学生可根据兴趣和需要自主选择，这不仅提高了参与度和积极性，还能提升他们的专业技能和社会责任感。”唐颖认为，教师全程指导是实践效果的重要保障。“社会实践是一堂最鲜活的思政课，如何理解所见所闻，如何与所学专业紧密结合，指导教师的精细化指导发挥重要作用。只有指导教师根据学生实际情况提供有针对性的建议，才能帮助他们更好地完成实践活动，确保实践效果。”

　　 “‘做小事情，想大问题’，是我们对实践团队提的要求。”高杨说，社会实践年年做，如何围绕培育时代新人做出深度、体现特色，是学校一直在思考并探索的问题。高杨介绍，现阶段，学校正积极构建校企地协同合作的“多主体协同双螺旋驱动育人范式”，用好思政之“盐”、发挥实践之“鲜”、融合专业之“料”，烹出真理之“味”，做好实践育人之“餐”。

　　 “对社会有大情怀，对时代有深思考，脚踏实地发挥专业所学，为地方做一点实实在在的事情，在与真实世界交互的过程中寻找自己的奋斗方向和人生价值，这是高校开展社会实践最大的初衷。”高杨说，“近年来，越来越多的学生成为社会实践‘回头客’，更大比例的硕士生、博士生参与到实践中来，专业教师带队实践的热情更高了，合作的实践基地暑假前就主动询问今年的实践安排，我想，这些正是实践效果最真实、最直接的呈现。”

　　 （记者 张亚雄）

(责编：李昉、李依环)

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