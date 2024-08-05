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复旦大学成立脑机接口“国家队”

2024年08月05日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：复旦大学成立脑机接口“国家队”

意念控制、看见不可见光、重现梦境……这些听起来有些玄乎的“特异功能”正随着脑机接口技术的发展而变为可能。记者8月3日从脑机接口前沿研讨会暨复旦大学神经调控与脑机接口研究中心成立仪式上获悉，复旦大学类脑智能科学与技术研究院，联合该校脑科学转化研究院、脑科学研究院、大数据学院等组建起一支脑机接口领域“国家队”——复旦大学神经调控与脑机接口研究中心。

脑机接口是我国未来产业的重要方向之一。这支队伍将服务于国家重大交叉融合战略需求，打造神经调控与脑机接口原理探索、颠覆性技术突破与医疗健康应用的创新引擎。

复旦大学神经调控与脑机接口研究中心主任、类脑智能科学与技术研究院副院长王守岩将脑机接口技术发展分为4个阶段：读取大脑信号的“读脑”；用电、光等刺激调控大脑的“写脑”；在特定时刻对大脑进行刺激，实现更加智能化、精准化调控的“交互”；实现认知颠覆性变革的“脑机融合”。

“目前，由马斯克创立的脑机接口公司Neuralink所研发的植入式脑机接口，其实还处于1.0的‘读脑’阶段。我们目前的研究已经进展到3.0的‘交互’阶段。”王守岩介绍，“新成立的研究中心已集结脑科学、认知神经科学、材料与芯片、智能硬件以及脑影像等相关领域跨学科研究力量。我们在脑机交互系统、临床应用、电极、芯片算法等方面都已取得重大研究进展。”

据悉，复旦大学大数据学院教授付彦伟是神经调控与脑机接口研究中心成员，他带领的团队已经完成了学术界首个功能性磁共振成像预训练大模型，为解码记忆、梦境中大脑所产生的视觉想象内容奠定了基础。复旦大学光电研究院青年研究员宋恩名带领团队，在高密度脑电放大成像的半导体电极领域取得突破性进展。

此外，复旦大学神经调控与脑机接口研究中心还依托张江复旦脑与类脑智能国际创新中心，打造了“脑感知—脑计算—脑调控”相融合的国际一流科研共享平台，具备从“微观—介观—宏观”尺度研究神经调控与脑机接口的能力，以及开展手术中、手术后植入式深部脑刺激有创神经调控研究的能力，由此可支撑复旦大学、上海市及全国神经调控及脑机接口领域开展相关科学研究实验。

（卢力媛 记者王春）

(责编：郝孟佳、李昉)

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