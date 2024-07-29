人民网北京7月29日电 （记者郝孟佳）近日，“家政人员思想政治与职业道德培训课程合作暨职业道德与职业能力研修活动”在国家开放大学举办。

活动期间，国家开放大学与商务部服贸司签订家政从业人员思想政治、职业道德和职业素养课程使用协议。国家开放大学在已上线840学时家政职业技能培训课程的基础上，将再陆续上线230学时思政和职业道德、职业素养课程到全国家政服务信用信息平台，供全国家政从业人员免费在线学习。

据了解，家政服务人员可通过“家政信用查”平台免费在线学习，在线考试合格者将获得国家开放大学颁发的培训证书，培训时长与培训记录纳入家政人员信用信息档案。家政从业人员还可以通过国家开放大学产教融合人才培养模式，参加线上线下相结合的理论知识学习与技能培训，经由国家开放大学学分银行存储、认证与转换，持续获得并积累家政服务与管理专业的学历教育学分，完成职业技能与学历双提升，实现更高质量的服务与就业。

据介绍，国家开放大学大力开展家政服务从业人员培训，为社会培训了10多万家政服务人员。下一步，国家开放大学将积极深化产教融合、促进家政服务职业化建设，开发更多更优质的课程学习资源，数字化赋能家政人员学习成长，推动家政服务业规范有序发展，促进家政人员高质量充分就业。

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