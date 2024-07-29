人民网鄂尔多斯7月29日电 （白炅）7月24日至26日，教育部会同中央网信办、公安部、民政部、水利部、市场监管总局、国务院妇儿工委办公室、国家消防救援局、全国妇联等部门在内蒙古自治区鄂尔多斯市举办2024年中小学暑期安全工作交流研讨活动，在实地考察的基础上，深入分析暑期安全形势，总结交流各地工作经验，研究部署暑期安全相关工作。

会议指出，各地要深入贯彻习近平总书记关于学校安全和防汛救灾工作的重要指示批示精神，认真落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照教育部2024年年中推进会部署要求，清醒认识暑期、汛期、假期交织叠加，安全风险加大的复杂形势，时刻绷紧安全这根弦，确保中小学生度过一个平安快乐的暑假。

会议强调，各地要把握暑期特点，着力提升中小学暑期安全工作的针对性有效性。一要盯住重点事。充分发挥防溺水联防联控机制和河湖长机制作用，高频次、全覆盖组织开展预防溺水“六不”宣传教育，坚决遏制暑期学生溺亡易发态势。完善校内及周边道路交通安全设施，强化学生暑期交通安全教育，加强学校暑期集体活动监管，严防涉生重大交通事故。加强与应急、气象、水利等部门的工作联动，有序推进校园防汛工作。二要管好每个人。广泛开展安全教育，及时发布安全提示提醒，教育好全体学生。配合民政、共青团、妇联等部门，以及乡镇、街道、村（社区），重点加强对留守儿童、流动儿童、事实无监护儿童的关爱服务，关心好重点群体。开展好暑期家庭教育指导服务，加强对家长、特别是农村家长的安全宣传教育，引导好广大家长。三要守住安全底线。提请属地党委政府加强统筹领导，协调组织各相关部门，对学生暑假爱去、常去的区域进行全面排查整改，守好重点区域安全防线。严格落实基础教育“规范管理年”的各项要求，整治基础教育领域存在的违法违规、违背教育规律和教育功利化短视化行为，守住规范办学行为底线。

会议要求，各地要用好暑期窗口，加快补齐校园安全短板弱项。一要深入推进两个专项治理行动。严格按照学生欺凌防治专项行动要求，完善细化各项工作举措和流程，扎牢防欺凌的制度笼子。开展校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治，严格落实食品安全管理责任。二要全面提升校园安防能力。全面开展排查整治，加强人防技防建设，提升应急处突能力，严防因校园及周边安全防范措施不到位、日常管理不到位发生校园恶性事故。三要周密做好开学准备工作。做好受灾学校恢复重建工作，确保能够如期开学、正常开学。狠抓各项资助帮扶政策的落实，确保不发生受灾学生因贫失学辍学问题。重视开学前后学生心理调试，帮助学生尽快适应学校生活。加强安全教育和宣传，助力学生健康安全成长。

会上，内蒙古自治区作典型发言，北京、辽宁、上海、浙江、湖南、广东、重庆、甘肃分别围绕研学活动、消防安全、学生欺凌防治、校园及周边安全、防溺水、防灾减灾、食品安全、交通安全等方面进行交流发言，各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、新疆生产建设兵团教育局安全工作有关负责同志参加交流研讨活动。

(责编：邵文婷、熊旭)