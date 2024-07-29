人民网北京7月29日电（记者郝孟佳）27至28日，第一次全国设计哲学学术研讨会在中国科学院大学玉泉路校区召开。

中国科学院大学原党委副书记高随祥指出，设计哲学研究对于我国设计创新能力的提升、经济转型升级和高质量发展都具有重要意义。本次研讨会的召开，正是为了搭建一个高水平交流平台，促进设计界与哲学界的深度对话与合作，共同推动我国设计哲学的繁荣与进步。

“我们要不断探索如何在新技术、新材料、新观念的推动下，推动设计创新，提升设计的价值和意义，同时保持对人类需求和社会责任的敏感性。”中国自然辩证法研究会副理事长刘亚东表示，作为一个跨学科领域，设计哲学不仅关注设计的技术层面，更关注设计所承载的经济、社会与人文价值。

中国工程院院士、中国自然辩证法研究会工程哲学专业委员会主任刘合认为，聚焦“设计哲学”组织专门会议，有助于在更大范围内汇聚各方力量，促进设计哲学研究的跨界交流和深入开展，促进各个设计实践领域的相互学习和共同进步。

在主旨报告环节，来自工程界、设计界、产业界和哲学界的17位专家学者分别作报告。大会还在5个分会场进行了48个学术报告，主要涉及设计哲学基本理论问题、工程设计哲学问题、工业设计哲学问题、建筑设计哲学问题、艺术设计哲学问题、设计创新的跨学科研究、设计哲学与设计教育问题等重要议题。

据悉，本次会议由中国自然辩证法研究会工程哲学专业委员会、中国科学院大学人文学院等联合主办。来自清华大学、中国科学院大学、大连理工大学、北京航空航天大学、西安交通大学、北京理工大学、名古屋大学等国内外29所高校和科研机构的100余位专家学者参加了会议。

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