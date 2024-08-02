人民网北京8月2日电 （记者孙竞）7月31日至8月1日，2024年基础教育改革发展研讨班在北京举办。研讨班聚焦夯实基础教育强国基点作用，总结交流各地工作经验，集中研判基础教育发展形势，持续推进落实2024年重点工作。

研讨班重点就2024年下半年四项重点工作和四项改革进行了细化部署。一是优化教育资源配置，画好学龄人口峰谷变化“一张图”，用好学龄人口预测模型“一个工具”，建好乡村学校布局调整“一本台账”。二是抓实扩优提质行动，坚持抬升“底部”，把优质资源“蛋糕”做大，使人民群众认可的家门口好学校越来越多。三是加强实践育人，强化思政课实践教学，加强社会大课堂建设，大力推进劳动教育，不断提高学生动手实践能力和适应社会的能力。四是持续保安全保稳定，建立责任清单，加强技术赋能，完善应急处置机制，通过“三早”确保基础教育安全稳定。五是探索管理体制改革，进一步落实地方各级政府基础教育管理责任，形成与教育强国建设相适应的治理体系。六是促进职普融通改革，因地制宜办好一批综合高中，为学生提供更多接受高中教育的机会。七是深化阳光招生改革，巩固成效，持续推进，健全更加公平、更加透明的中小学幼儿园入学机制。八是加快家校社“教联体”改革，加强馆校协同、医教互促、体教互融、家校互动、社教同频、警校同步，形成协同育人合力。

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、新疆生产建设兵团教育局、计划单列市教育局基础教育负责同志，教育部基础教育司负责同志，有关直属单位负责同志参加了研讨班。

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