人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2024年基础教育改革发展研讨班在京举办

2024年08月02日14:17 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京8月2日电 （记者孙竞）7月31日至8月1日，2024年基础教育改革发展研讨班在北京举办。研讨班聚焦夯实基础教育强国基点作用，总结交流各地工作经验，集中研判基础教育发展形势，持续推进落实2024年重点工作。

研讨班重点就2024年下半年四项重点工作和四项改革进行了细化部署。一是优化教育资源配置，画好学龄人口峰谷变化“一张图”，用好学龄人口预测模型“一个工具”，建好乡村学校布局调整“一本台账”。二是抓实扩优提质行动，坚持抬升“底部”，把优质资源“蛋糕”做大，使人民群众认可的家门口好学校越来越多。三是加强实践育人，强化思政课实践教学，加强社会大课堂建设，大力推进劳动教育，不断提高学生动手实践能力和适应社会的能力。四是持续保安全保稳定，建立责任清单，加强技术赋能，完善应急处置机制，通过“三早”确保基础教育安全稳定。五是探索管理体制改革，进一步落实地方各级政府基础教育管理责任，形成与教育强国建设相适应的治理体系。六是促进职普融通改革，因地制宜办好一批综合高中，为学生提供更多接受高中教育的机会。七是深化阳光招生改革，巩固成效，持续推进，健全更加公平、更加透明的中小学幼儿园入学机制。八是加快家校社“教联体”改革，加强馆校协同、医教互促、体教互融、家校互动、社教同频、警校同步，形成协同育人合力。

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、新疆生产建设兵团教育局、计划单列市教育局基础教育负责同志，教育部基础教育司负责同志，有关直属单位负责同志参加了研讨班。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部