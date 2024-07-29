本报记者 张一琪

“我和北大的姐姐成了无话不谈的好朋友，在学习上、生活上遇到任何困惑，志愿者姐姐都会在电话和书信中给我鼓励，我要努力学习，争取像姐姐一样考上好大学。”前不久，浙江省磐安县新城中学初二8班陈馨宇收到一封来自北京大学学生的回信，高兴不已。

回信缘于“磐燕心语”“尺素心友”两项北京大学的助学活动，参与者是北京大学在校学生与新城中学学生。双方结成“一对一”帮扶，每周通话20分钟，每周互通信件一封。在通话、通信中，北大学生为新城中学学生解疑释惑，排解烦恼，鼓励他们树立远大人生理想，激发自立自强的内生动力。

磐安县是浙江省山区26县之一，许多学生家长长期外出创业打工，一些孩子成了留守儿童。“在基层调研中，我们发现很多留守儿童由于父母外出打工缺乏情感上的支持和鼓励，相当一部分存在孤独感、焦虑感，容易在学习和生活中产生困惑和迷茫。”磐安县新渥街道办事处副主任张强表示。为此，新渥街道办、新城中学积极与北京大学联系，对接专业资源。

2023年7月至今，两项助学活动共招募92名北京大学在校生志愿者，结对帮扶新城中学的92名学生。一年时间，双方已通信近600封、通话逾300小时，解决了很多学生的求学困惑。

“组织学生们参与项目，主要是想搭建一座桥梁，让学生们感受到社会的关怀和温暖。通过书信、电话的交流，孩子们不仅丰富了知识储备，更是有了一位精神相依的朋友。未来，我们将坚持把项目做下去，并争取覆盖更多的学生。”新城中学校长董兰芳说。

“‘磐燕心语’‘尺素心友’两个项目致力于探索弥合因经济条件差异造成的教育鸿沟的新路径。希望通过这些活动，进一步弘扬奉献、友爱、互动、进步的志愿精神，帮助山区学子健全认知过程、培养健康个性、树立远大理想。”北京大学学生资助中心副主任张佳宁表示。

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