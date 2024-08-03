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“学习新思想，做好接班人”思政教育研学活动在京举办

2024年08月03日14:30 | 来源：人民网-教育频道
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活动现场。人民网记者 赵晨摄

活动现场。人民网记者 赵晨摄

人民网北京8月3日电 （记者鲁婧）“学习新思想，做好接班人”中小学生思政教育研学活动3日在京举办，来自全国各地的400多名师生参加活动。活动由人民日报少年客户端、少年网主办，旨在深化社会主义核心价值观教育，强化思政育人实效，共促青少年健康成长。

教育部基础教育司、共青团中央少年部、人民网、云南省教育厅负责同志出席活动。北京交通大学马克思主义学院学工办主任刘慧敏、首都师范大学教授邢淑芬分别带来一堂思政课和心理健康课，用生动的案例引导大家将爱国主义的种子播撒在心中、主动做自己心理健康的守护人。此外，来自河北省石家庄第二中学、新疆大学附属中学、福建省莆田第一中学的师生代表通过主题演讲形式分享了参加“学习新思想，做好接班人”主题活动的心得体会。人民网记者编辑与现场学生进行互动交流。

活动现场。人民网记者 赵晨摄

活动现场。人民网记者 赵晨摄

近年来，人民网把思想政治和心理健康构成的心灵教育领域，作为党媒党网工作的自然延伸，坚持守正创新，久久为功。教育部、人民日报社、全国少工委已经连续6年在全国中小学校联合开展“学习新思想，做好接班人”主题活动，人民网负责运营的人民日报少年客户端是活动主要阵地。人民网联合教育部相关司局举办“同上一堂思政大课”，积极推进大中小学思政课一体化改革创新，成为思政课改革创新亮点；共同开展“职教学生读党报”活动，深入解读党报内容，激励全国3000多万职教学生。今年5月，首个全国学生心理健康宣传教育月在人民网启动。教育部指导人民网推出了“全国学生心理健康大讲堂”，受到广泛关注。

今年是新中国成立75周年，也是爱国主义教育法正式生效实施之年。人民日报少年客户端举办“学习新思想，做好接班人”中小学生思政教育研学活动，正是深化少年儿童社会主义核心价值观教育，强化思政育人的切实行动。

当前，如何创新方式方法提高心灵教育的吸引力和实效性，是各方的共同课题。据悉，人民网将从“时事热点凝聚人心、文史艺术滋养人心、体育运动强健人心、科技创造激发人心”四个维度探索创新心灵教育。

(责编：邵文婷、熊旭)

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