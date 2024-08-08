乔姝

又到暑期，“神兽出笼”。对于家长们来说，假期的快乐只萦绕片刻，新的烦恼就涌上心头——放假了，孩子去哪儿？2021年7月，教育部办公厅印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展普惠公益性暑期托管服务工作。 如今三年已过，托管服务是否真正解决了家长们的后顾之忧？面对“年年见”的老问题，如今还有哪些新答案？为此，人民网推出“这个暑假有‘趣’处 ”系列观察报道，梳理多地暑期托管实践经验，助力破解暑期看护难题。

迎风扬帆，青岛市崂山区中韩小学帆船社团的学生们在集训中乘风破浪，大显身手；对弈切磋，济南市市中区七里山街道的孩子们齐聚“家门口”的青少年宫，以棋悟道；以礼修身，济宁曲阜如意小区孔子学堂上，孩子们学习传统文化，汲取精神力量……

暑假期间，孩子“无处可去，无人看管”怎么办？山东各地探索多元公益性暑期托管，以精彩纷呈、妙趣横生的托管服务，破解暑期“看护难”，解决家长的“后顾之忧”。

多方参与，“成长共同体”不负所“托”

早上8点，济南高新区正丰路公园很是热闹，三五成群的小学生，正在专业人士指导下开展篮球、跳绳、武术等体育项目；在距其不足百米的环保科技园社区居委会，小学生们有的跟着非遗传承人学做盘纸，有的安静读书，有的学做烘焙……

这是济南高新区暑期学生成长共同体活动的缩影。今年暑假，该地探索“政府主导、社会支持、多方参与、志愿服务”的暑期公益托管服务模式，开启暑期学生成长共同体。

参与暑期学生成长共同体活动的孩子们进行轮滑运动。高浩冉摄

早在暑假之前，济南高新区各校就对学生和家长在互助学习、能力提升、兴趣拓展等方面的需求进行了调研。调查显示，97%的家长支持孩子参加成长共同体，80%的家长愿意投入时间参与成长共同体，进行监督执勤、陪伴活动。

结合调研情况，学生家庭按照自愿、就近、互助、互补原则，4至8名学生为一组，自主组建暑期学生成长共同体。

“场地方面，我们积极动员家庭、社区及社会资源，为学生成长共同体提供了空间支持。”济南高新区管委会教育文体部党组书记、部长高一鸣表示，在人员方面，面向高校、社区及教师、家长群体招募志愿者，确保每个共同体都有专人负责。

在学校发动下，家长的积极性也被调动起来，开启“互助式托管”。“互助式看娃对双职工家庭很友善，孩子和同学一起学习、活动也更有积极性。”凤凰国际社区金谷小学学生家长张先生说。

截至目前，济南高新区已组建学生成长共同体2184个，8000余名中小学生享受公益托管服务。当地还广泛链接社会资源，精细化课程设计，让学生成长共同体更好地服务于学生和家长。

多彩活力，强体魄健身心“动”感十足

清晨，当第一缕阳光洒在波光粼粼的海面上，青岛市崂山区中韩小学帆船社团的团员们已经开始了体能训练和帆船知识学习。

从简单的帆面调整、舵手配合，到复杂的航线规划和海上应急处理，每天的训练虽辛苦，团员们却乐在其中，享受着在海上击水踏浪的快感，也体验着团队协作的力量。

青岛市崂山区中韩小学帆船社团进行帆船训练。青岛市崂山区教育和体育局供图

下午两点，走进崂山区实验学校游泳健身馆，参与暑期托管的学生们已经换好装备，在教练的带领下做热身运动。

“‘小海豚’游泳社团特别受学生和家长的欢迎，有200多人参加。”崂山区实验学校校长张星介绍，游泳社团教练既有体育老师，又有外聘教练，费用全部由学校负担。今年暑期，训练营分为两期进行，每期为期7天，预计参与学生将达到3000余人。

除此之外，崂山区第三实验小学排球夏令营、沙子口小学手球训练、麦岛中学足球队训练……丰富多彩的暑期课外活动，让公益托管“动”感十足。

崂山实验学校学生高安淇说，这个暑假，她报名参加了小海豚游泳社团、美术社团和武术社团，暑假“泡”在学校社团里充实又有趣。

由青岛市教育局组织的2024年全市暑期托管从7月10日开始，至8月30日结束，每2周为1期，学生可选择一期或多期参加。暑期托管覆盖全部10个区（市），惠及义务教育段学生约5万名。

多元特色，志愿力量“托”举雏鹰展翼

“‘少若成天性，习惯成自然’。我们要养成懂礼、知礼、学礼、用礼的好习惯，做有礼有节‘小君子’……”

在济宁曲阜如意小区孔子学堂礼仪课上，来自西北大学的青年志愿者在为“雏鹰课堂”的孩子们讲述传统礼仪的演变和传承，孩子们身着汉服，端身立正，学习鞠躬礼、叩拜礼等礼仪。

曲阜市小雪街道如意社区新时代文明实践站以礼修身礼仪课。谢婉莹 摄

作业辅导、手工体验、趣味实验……此次暑期班采取“授课+托管”模式，让孩子们在轻松愉快的氛围中学习知识，感悟文化。

“今年暑期课表更加充实和专业，有这些大学生带娃，我们很放心。”社区居民张雅丽已经连续三个暑假把孩子“托付”给“雏鹰课堂”。

如意社区党委书记宋佑霞介绍，今年社区联合西北大学支教团、青鸟计划大学生志愿服务团队，面向40余名社区青少年开展暑期课堂活动。“社区+高校+共建单位+青年志愿者”组织共建，实现了家庭和社区的“双向奔赴”。

截至目前，曲阜开展各类“暑期课堂”17场，累计发动高校大学生、“青鸟计划”大学生志愿者152人次，服务各类青少年群体700人次，服务时长达800余小时。

近年来，济宁市“雏鹰课堂”志愿服务项目持续开展，丰富的内容，创新的形式，多元的特色，为孩子们提供了寓教于乐、健康有益的学习平台，让少年儿童在家门口“学有所乐、乐有所学”。

(责编：李昉、刘凡)