原标题：“邮政专班”

7月的午后，炽热的阳光透过纱窗，照进江南大学的教室。“80后”快递小哥陈俊坐定后，一边擦着额头的汗，一边环顾四周。教室里，身着各式快递工作服的学生们，脸上满是激动和兴奋……

“开启大学生活、踏上‘深造’之路，就跟做梦一样。”陈俊的思绪不禁飘回去年秋天——那天他送完派单回到站里，几个从未见过的人正跟同事们聊得火热，问学历情况，并鼓励大家抓紧学习，报名参与“邮政专班”。

原来，他们是在宣传由无锡市总工会牵头的“求学圆梦行动”。与无锡市邮政管理局、江南大学合作，该行动首次针对快递小哥群体开设“邮政专班”专升本在职学历提升。已近不惑之年的陈俊心动了：“当年没能考上本科，一直留有遗憾！”

但他又有些迟疑：上下班没个准儿，哪有时间学？要参加成人高考，丢了这么多年的文化课能捡起来吗？真考上了，学费又怎么办？

正犯愁时，陈俊在手机上看到了“无锡市求学圆梦邮政专班办学计划”：此次报名“邮政专班”就能享受免费考前辅导，有专门定制的线上课程；考试成绩优异者，奖、助学金同步发放；顺利毕业者，可支持内部转岗……

在政策的激励下，无锡市8家快递企业的66名快递员报了名，经过辅导学习，参加成人高考，其中47人被江南大学录取。陈俊以第二名的成绩入学，成了班里年龄最大的学生。

据悉，目前无锡市快递从业人员总数超过两万人，大专、中专和高中学历超过70%。此次“邮政专班”覆盖机械工程、国际贸易、工商管理等8个专业，基本满足了快递企业管理人员及专业技术人员的学历提升需求。

无锡市总工会党组书记吴涛告诉记者：“快递业作为现代服务业的重要一环，从业人员的学历素质直接影响行业整体竞争力和服务水平。”无锡2023年启动求学圆梦“邮政专班”，今年又向“外卖骑手”等新就业形态人员倾斜，预计未来两年将推动超1000人参与高起专、专升本等层次的学历提升。

（记者 杜倩 苏雁）

(责编：李昉、郝孟佳)