北京外国语大学党委书记 王定华

2021年9月25日，习近平总书记在北京外国语大学建校80周年之际给北外老教授的亲切回信中指出，“你们辛勤耕耘数十载，矢志为党和国家培养外语人才，年事已高仍心系于此，这就是人民教师的责任担当”，并强调“深化中外交流，增进各国人民友谊，推动构建人类命运共同体，讲好中国故事，需要大批外语人才，外语院校大有可为”。2023年，在第三十九个教师节来临之际，习近平总书记致信全国优秀教师代表，从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面深刻阐释了中国特有的教育家精神。强国先强教，强教先强师。教育家精神是教育强国建设的精神底蕴，是新时代教师队伍建设的精神引领，更是外语院校在教育强国建设中凝心聚力、攻坚克难、奋发有为的精神支柱。践行教育家精神不仅对推进外语院校高质量发展意义重大，也对建设世界重要教育中心和加快教育强国建设影响深远。

一是以践行教育家精神为引领，推进外语院校高素质教师队伍建设。教师是立教之本、兴教之源。教师队伍建设是建设教育强国最基础的工作，是固本开源，打造高质量教育体系的基础工程。教育家是教师队伍中师德师风的示范者、教育思想和实践的引领者。教育家精神是新时代教师队伍建设的核心要义。

立大德方可成大业。践行教育家精神就是要紧紧围绕立德树人这一教育强国建设最核心的课题，让广大教师以“言为士则、行为世范的道德情操”“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”，潜心从教，精心育人，用优良的师德师风厚植人才培养的沃土，用专深的学问构筑知识的高地，不断提升创新人才自主培养能力和自主知识体系构建能力。确保让优秀的人培养出更优秀的人，培养一代又一代德智体美劳全面发展，在社会主义现代化建设中可堪大用、能担重任的建设者和接班人。践行教育家精神就是要让广大教师以教育家为榜样，坚定“心有大我、至诚报国的理想信念”，牢记为党育人、为国育才的初心使命，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，自信自强、踔厉奋发。面对世界范围内各种思潮的交流交融交锋，守好教书育人的主阵地，当好四个引路人和打造中华民族伟大复兴梦之队的筑梦人。

二是以践行教育家精神为支撑，推进外语院校全面深化改革。教育家不仅是教育思想家、理论家，也是教育改革的实干家。被誉为中国职业教育之父的黄炎培、推动中国乡村教育运动的伟大的人民教育家陶行知等莫不如是。全面深化改革是推进中国式现代化的根本动力，也是推进高校高质量发展，将高等教育龙头高高挺起的源动力。

当前，随着我国日益走近世界舞台的中央，以及人工智能快速迭代升级和国家教育数字化战略深入实施，外语院校建设正经历重要战略转型期。践行教育家精神就是要让高校书记和校长成为讲政治的教育家，让广大教师在高校党委领导的教育教学改革中，用“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”做转型改革的促进派和行动派。践行教育家精神就是要把教育家精神作为高校全面深化改革的基础支撑，在不同的专业领域内，在“双一流”建设的大平台上，用教育家所独有的眼光、胸怀、胆识、智慧，协同攻关，系统集成，突出问题导向，着力解决制约人才培养、学科发展、学校发展的卡点堵点问题和师生关切的焦点热点问题，推出一批战略性、创造性、引领性改革。通过在前沿交叉学科领域和创新人才自主培养关键环节上取得新突破，开辟外语院校发展新领域，布局新赛道，塑造新优势。

三是以践行教育家精神为动能，推动外语院校在全球教育治理体系变革中发挥更大作用。在世界百年未有之大变局加速演变下，中国与世界的关系正在发生历史性变化。在新时代中国教育发生格局性变化的同时，全球教育治理体系中的中国教育与世界教育的关系，也正朝格局性变化方向发展。语言是全球教育治理的基本工具和战略资源。多语制的国际组织是全球教育治理的重要平台。外交人才、国际组织人才，国别与区域研究人才是参与全球教育治理的关键人才，也是外语院校人才培养的特色和优势。加快建设教育强国、推动全球教育治理变革需要突破关键语言人才和全球治理人才供给不足对我国全球竞争力、国际传播力和教育影响力的瓶颈制约，外语院校在这方面作用独特，责无旁贷，使命光荣。

践行教育家精神，就是要让广大教师秉持“胸怀天下、以文化人的弘道追求”，在为民族谋复兴的同时，也要为世界谋大同，充分发挥语言优势，用家国情怀、全球视野、专业本领架好教育联通之桥、民心相通之桥，推动人类文明的交流互鉴、和谐共生，推进世界的可持续发展。践行教育家精神，就是要让广大教师以“启智润心、因材施教的育人智慧”在教育思想、理论和实践上融通中外，多出成果，出好成果，努力打造更多知识型全球教育公共产品，在讲好中国故事，传播好中国声音过程中，为人类命运共同体构建注入更多教育内涵。

(责编：李昉、熊旭)