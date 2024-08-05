人民网北京8月5日电 （记者李依环）记者从上海交通大学李政道研究所获悉，著名华人物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国高等科学技术中心终身主任、上海交通大学名誉教授、上海交通大学李政道研究所名誉所长李政道教授，于当地时间8月4日凌晨2时33分在美国旧金山去世，享年97周岁。

李政道教授。图片来源：上海交通大学李政道研究所

李政道1926年11月24日生于上海，祖籍江苏苏州。1943至1945年就读于浙江大学、西南联合大学。1946年入读美国芝加哥大学研究生院，1950年6月获博士学位。1950至1953年在芝加哥大学、加州大学伯克利分校、普林斯顿研究院从事研究工作。1953至1960年历任哥伦比亚大学助理教授、副教授、教授，1960至1963年任普林斯顿高等研究院教授兼哥伦比亚大学教授，1964年当选哥伦比亚大学费米物理学讲座教授，1983年起任哥伦比亚大学全校讲座教授。1984年被聘为北京大学名誉教授。1994年当选首批中国科学院外籍院士。曾任北京现代物理研究中心主任、北京大学高能物理研究中心主任。

李政道长期从事物理学研究，在粒子物理理论、原子核理论和统计物理等领域做出了一系列具有里程碑意义的工作。1954年，他提出“李模型”，对探讨量子场论基本问题起到重要作用。1956年，他与杨振宁一起提出弱相互作用中宇称不守恒的论断，翌年经实验验证后，共同获得诺贝尔物理学奖和爱因斯坦科学奖。

作为开创华人获得诺贝尔奖历史的物理大师之一，李政道在60余年的学术生涯中严谨治学，在量子场论、基本粒子理论、核物理、统计力学、流体力学、天体物理等诸多领域，力寻突破，不断攀登科学高峰，求实求真，为物理学的发展作出了持久而明确的贡献。

李政道先生曾面对镜头展示给中国高能物理事业的寄语。图片来源：中国科学报

李政道始终心系祖国的科学教育事业。自1972年起，他多次回国讲学、建言献策，改革开放以后更是不遗余力地推动中国科学教育事业进步。李政道围绕北京正负电子对撞机极力助推中国高能物理发展，促成了中国科学技术大学“少年班”的建立，设立CUSPEA（中美联合招考物理研究生项目），建言设置博士后、国家自然科学基金等制度，设立中国高等科学技术中心，提议建立李政道研究所，推动中国基础研究聚焦根本性科学问题，为中国科学教育战略布局、高能物理前沿探索、高水平人才培养和国际交流与合作作出了重要贡献。

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