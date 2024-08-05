人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

著名华人物理学家李政道逝世 享年97周岁

2024年08月05日17:08 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京8月5日电 （记者李依环）记者从上海交通大学李政道研究所获悉，著名华人物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国高等科学技术中心终身主任、上海交通大学名誉教授、上海交通大学李政道研究所名誉所长李政道教授，于当地时间8月4日凌晨2时33分在美国旧金山去世，享年97周岁。

李政道教授。图片来源：上海交通大学李政道研究所

李政道教授。图片来源：上海交通大学李政道研究所

李政道1926年11月24日生于上海，祖籍江苏苏州。1943至1945年就读于浙江大学、西南联合大学。1946年入读美国芝加哥大学研究生院，1950年6月获博士学位。1950至1953年在芝加哥大学、加州大学伯克利分校、普林斯顿研究院从事研究工作。1953至1960年历任哥伦比亚大学助理教授、副教授、教授，1960至1963年任普林斯顿高等研究院教授兼哥伦比亚大学教授，1964年当选哥伦比亚大学费米物理学讲座教授，1983年起任哥伦比亚大学全校讲座教授。1984年被聘为北京大学名誉教授。1994年当选首批中国科学院外籍院士。曾任北京现代物理研究中心主任、北京大学高能物理研究中心主任。

李政道长期从事物理学研究，在粒子物理理论、原子核理论和统计物理等领域做出了一系列具有里程碑意义的工作。1954年，他提出“李模型”，对探讨量子场论基本问题起到重要作用。1956年，他与杨振宁一起提出弱相互作用中宇称不守恒的论断，翌年经实验验证后，共同获得诺贝尔物理学奖和爱因斯坦科学奖。

作为开创华人获得诺贝尔奖历史的物理大师之一，李政道在60余年的学术生涯中严谨治学，在量子场论、基本粒子理论、核物理、统计力学、流体力学、天体物理等诸多领域，力寻突破，不断攀登科学高峰，求实求真，为物理学的发展作出了持久而明确的贡献。

李政道先生曾面对镜头展示给中国高能物理事业的寄语。图片来源：中国科学报

李政道先生曾面对镜头展示给中国高能物理事业的寄语。图片来源：中国科学报

李政道始终心系祖国的科学教育事业。自1972年起，他多次回国讲学、建言献策，改革开放以后更是不遗余力地推动中国科学教育事业进步。李政道围绕北京正负电子对撞机极力助推中国高能物理发展，促成了中国科学技术大学“少年班”的建立，设立CUSPEA（中美联合招考物理研究生项目），建言设置博士后、国家自然科学基金等制度，设立中国高等科学技术中心，提议建立李政道研究所，推动中国基础研究聚焦根本性科学问题，为中国科学教育战略布局、高能物理前沿探索、高水平人才培养和国际交流与合作作出了重要贡献。

(责编：李昉、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部