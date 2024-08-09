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江苏南京：无人机送来通知书

2024年08月09日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：江苏南京：无人机送来通知书

“来了来了！录取通知书‘飞’来啦！”烈日炎炎，一架无人机缓缓降落在位于江苏南京的南航国际创新港总部广场，人群中传出阵阵呼喊。

“用无人机发放录取通知书，太惊喜，太激动了！”刚被录取为南京航空航天大学光电信息科学与工程专业学生的吴孟辉告诉记者，以这样的方式拿到录取通知书，感觉自己正向着“飞天的梦想”一步步靠近。

此架无人机依托南京航空航天大学专属低空物流航线，从明故宫校区起飞，历经40公里，用时25分钟，顺利抵达南航国际创新港，送至15名2024级南航新生手中。15名学生和家长通过南航国际创新港城市空中交通研究院的数智低空空管服务平台，能实时看到无人机飞行轨迹，分外激动。

用这样特别的方式分送录取通知书，就是为了让学生们近距离感受航空航天的特色和魅力。“我们通过数智低空空管服务云平台，生成精准的起降时刻和精密的飞行轨迹，保障无人机自动起降，实时监控飞行状态，并对偏离航线、冲突碰撞等安全风险进行预警和处置，全程保障安全、高效运行，实现了对精密共享仪器、重要文件材料等的跨校区高效运输，相信未来将为更多行业带来便利。”南京航空航天大学副校长施大宁对低空运输技术的发展信心满满。

（记者 苏雁 通讯员 王伟）

(责编：李昉、李依环)

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