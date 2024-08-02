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百余名学生在天津参加国际青少年中文夏令营

学习中文 感知文化

吴沂萱
2024年08月02日08:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　夏令营营员在展示扎染作品。

　　夏令营营员在才艺展示晚会上表演节目。
　　天津英华实验学校供图

　　营员们通过课程学习、中国传统文化体验等活动，提升中文水平、了解中国文化。图为外国学生在了解中国文化。
　　新华社记者 李 然摄

　　日前，天津英华实验学校2024国际青少年中文夏令营结营，来自俄罗斯、保加利亚、乌兹别克斯坦等7个国家的百余名青少年参加。

　　

　　愿望成真了

　　借助语言这把钥匙，我们可以叩响不同文化的大门。此次夏令营为营员安排了系统的中文课程，并根据营员的中文水平，设置了相应的班级，以提升营员学习中文的兴趣。

　　依兰是位活泼开朗的姑娘，她来自保加利亚，最开始通过观看中国电视剧了解中国。“电视剧里展现的中国非常吸引我，我非常期待有机会到中国看看。如今，我的愿望成真了。在夏令营期间，我认识了来自世界各地的朋友，这是一次非常难忘的经历。”

　　“中文最吸引我的是词语。汉字可以组合成不同的词语，我感觉非常有趣。有些词语对我来说很难，但我愿意接受挑战，在迎接挑战的过程中，我的中文有了很大进步。”依兰说。

　　今年16岁的卡罗琳娜也来自保加利亚，学习中文已逾1年，和中文结缘来自母亲的影响。“我妈妈被中文的魅力折服，有一天突然提议我学习中文。等我接触到这门语言后，便深深地爱上了它。”卡罗琳娜说。

　　为了激发营员学习中文的兴趣，夏令营课程设置了很多互动游戏，比如你画我猜、情景对话等。来自天津英华实验学校、负责此次夏令营相关课程的李晓琳老师说：“这种授课环境不仅让营员在轻松的环境中练习了中文口语，还激发了他们的学习兴趣，提高了课堂参与度。”

　　行走触动心灵

　　夏令营还为营员们安排了一次从北京到天津的文化之旅。营员们漫步在故宫感受其历史厚重，登上长城感受其雄伟壮丽。转至天津，古文化街的韵味悠长，每一件手工艺品都诉说着故事；“天津之眼”摩天轮缓缓转动，将城市美景尽收眼底。对营员们来说，每一次行走，都是一次心灵的触动。

　　乌巴罗就读于英华实验学校，来自乌兹别克斯坦，担任此次夏令营的志愿者，他说自己最喜欢的地方是长城。“我在中国的时间不短，但没去过长城，这次终于实现了登上长城的愿望。长城的巍峨壮阔让我深受震撼，能建造出这样的工程真的非常了不起。”

　　卡罗琳娜说：“我最喜欢的地方是天津古文化街，那里有很多小吃，既可以享受美味，还可以了解饮食文化。”

　　夏令营已结营，营员们意犹未尽。卡罗琳娜说：“将来有机会，我很想去西安，看一看兵马俑。在我的印象里，西安历史悠久，古老又神秘。我也想到上海看一看，感受它的时尚。”

　　乌巴罗也想到西安看看。“除了到西安，我还想欣赏西湖美景，体验江南水乡风情；也想体验成都的生活节奏，品尝地道的川菜。”

　　收获真挚友谊

　　此次夏令营还设置了丰富多彩的中国文化体验课程，包括活字印刷、造纸术、脸谱绘制、团扇制作、扎染等，让营员们感受中华文化的魅力。

　　“我们学了一支中国舞，挑战很大，但是学习过程非常开心。”卡罗琳娜说，“我还把亲手制作的团扇带回了家，并和家人分享了团扇背后的故事。”

　　通过此次夏令营，营员们不仅加深了对中国文化的了解，还收获了真挚的友谊。依兰说：“在夏令营，我收获了很多，提升了中文水平，认识了很多来自不同国家的朋友。此外，通过这次活动，我对中国文化有了更深入的了解，对中国有了更多的认识，我深深地爱上了这里。”

　　天津英华实验学校留学生部的中文老师申亚青说：“这是我第一次在夏令营期间承担中文课程，是全新的体验，他们对中文和中国文化的热爱打动了我。”

　　有一名来自尼泊尔的学生塔帕让申亚青印象深刻。“他是我所带班的班长，学习认真，还积极分担老师的工作。结营第二天，正巧是塔帕的生日。我便联系尼泊尔的带队老师，悄悄地为他准备了一个惊喜派对，成了他此次研学期间难忘的记忆。”

　　夏令营转眼到了尾声。带着收获与友谊，营员们踏上了归途。这段旅程虽结束，但中文学习之旅才刚刚开始，而心与心的连接，将跨越千山万水，温暖着他们的记忆。

(责编：李昉、郝孟佳)

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